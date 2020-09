Vasárnap bemutatkozik az új vezetőedző, Preisinger Sándor

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában vasárnap 17 órakor a tabella második helyén álló, 17 pontos, a mezőnyben egyedül veretlen Békéscsaba 1912 Előre a tizenötödik helyen álló eddig kilenc pontot gyűjtött Kazincbarcika csapatát fogadja a Kórház utcai stadionban.

A héten a békéscsabai együttes már az új vezetőedző, Preisinger Sándor irányításával készült, akinek asszisztens edzőként, a korábbi huszonötszörös válogatott, kétszeres gólkirály, a 44 éves Tököli Attila segíti a munkáját.

– Jó szellemű társaságot ismertem meg a csapatnál, akik becsületesen edzenek. Menet közben nem sokat lehet változtatni, de egy–két dolgot szeretnék csiszolni. Az-az igazság, hogy hiányzott a mindennapi munka, régóta terveztem már a váltást, aminek most jött el az ideje. Célunk megnyerni a következő mérkőzést, most éppen vasárnap a Barcika ellen, amely egy szervezetten védekező, és abból kontrákat indító csapat – mondta a szakvezető a klub honlapjának.

Bora György, a lila-fehérek védője: – Eddig tíz tét mérkőzésünk volt, amin veretlenek maradtunk. Szeretnénk minél tovább kitolni ezt a szériát, reméljük a Kazincbarcika ellen itthon tudjuk tartani a három pontot.

A két csapat 1983 óta 22 alkalommal mérte össze erejét, melyből tíz alkalommal az Előre, kilencszer a Barcika került ki győztesen, és három mérkőzésen döntetlen született. A borsodiaknál két korábbi békéscsabai játékos szerepel, a korosztályos válogatott védő, Dávid Zoltán, és a nyáron Győrből érkezett középpályás, Borbély Bálint. Biztosan nem léphet pályára a vendégeknél Békéscsabán Krausz Raul, és Heil Valter, akik keresztszalag szakadást szenvedtek a Dorog elleni találkozón.

Az Előre vezetősége – szinkronban az MLSZ iránymutatásaival – egyelőre nem vezet be korlátozásokat, szigorításokat a mérkőzések látogatásával kapcsolatban. Nem kötelező a maszk viselése, de kifejezetten ajánlják. Ahogy azt is, hogy amennyiben módjukban áll a szurkolók tartsák be az egészségügyi távolságokat. A klub hangsúlyozza, ez a pillanatnyi helyzet, ami akár napról-napra, percről-percre változhat, így amennyiben az MLSZ bármilyen rendelkezést hoz a mérkőzések rendezésével kapcsolatban, az Előre is megteszi az intézkedéseket.