Összegyűjtöttük 2019 kiemelkedő megyei sporteredményeit

Nem lehetett panasz a régió sportolóira 2019-ben sem, szép eredményekkel kényeztették el szurkolóikat úgy a hazai, mint a nemzetközi porondon. Összeállításunkban – a teljesség igénye nélkül – a legjelentősebb világversenyeken elért eredményeket gyűjtöttük össze. Csapatsportágak esetében természetesen a hazai bajnokságokban elért helyezéseket is feltüntettük.

Kézilabda

Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női csapata a még bennmaradó 12. helyet szerezte meg az NB I.-es bajnokság 2018–19-es kiírásában, az új bajnokság őszi szakasza után a 13. Az Orosházi FKSE-Linamar férfiegyüttese a 2018–19-es bajnokságban első lett az NB I. B Keleti csoportjában, és ezzel jogot szerzett az NB I.-es részvételre. Az NB I.-es bajnokság őszi felvonása után a 13. helyen áll. Az Orosházi NKC nevelése, Vajer Tímea és a békéscsabai Kukely Anna is tagja volt az azerbajdzsáni Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szerepelt magyar válogatottnak, amely bronzéremmel tért haza. Kukely Annát beválogatták a celjei U17-es Eb-n szereplő magyar válogatottba is, amely megnyerte a tornát!

Labdarúgás

A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata 6. helyen végzett az NB II.-es bajnokság 2018–19-es kiírásában. A 2019–2020-as bajnokság őszi idényét a 9. helyen zárta a lila-fehér mezes alakulat. Dávid Zoltán, a Békéscsaba 1912 Előre fiatal labdarúgója tagja volt az írországi Európa-bajnokságon szerepelt magyar U17-es nemzeti csapatnak.

Repülőmodellezés

Elekes Imre és Csoma György (Dobos István Modellező Klub) is tagja volt az F2A sebességi kategóriában induló bulgáriai körrepülő modellek Európa-bajnokságán aranyérmet szerző magyar válogatottnak. Egyéniben Elekes ezüstérmes, Csoma 7. lett.

Röplabda

A Békéscsabai RSE története során először jutott be a második számú európai kupasorozat, a CEV-kupa elődöntőjébe. Hasonló bravúrt elérnie magyar csapatnak húsz éve nem sikerült. A BRSE az Extraligában a 3. helyen végzett a 2018–19-es szezonban. A Közép-európai Ligában bejutott a négyes döntőbe, ám annak küzdelmeiben már nem vett részt. A Magyar Kupában ezüstérmes lett a szezon során a Kormos Mihály, majd Paul Bogdan által irányított együttes. A 2019–2020-as Extraliga-kiírásban a 4. helyen várja a csapat a 2020. januári folytatást. Molcsányi Rita és Pekárik Eszter is tagja volt a magyar válogatottnak, amely a budapesti társrendezésű Európa-bajnokságon szerepelt. A nemzeti csapat nem jutott tovább a csoportjából.

Sportlövészet

A szarvasi Sutyinszki István Európa-bajnoki címet szerzett a PCP (sűrített levegőtartályos légfegyverek) kategóriájában, a görögországi Pyrgetosban.

Súlyemelés

Mitykó Veronika (edző: Bökfi János), a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület versenyzője elindult a grúziai felnőtt-Európa-bajnokságon, ahol összetettben a 11. helyen végzett. Veronika tárcsák elé lépett a junior-Eb-n is, ahol bronzérmes lett. Mitykó Veronikát a szövetség az év női súlyemelőjének választotta.

Teke

A Gyulai SE-DIG BUILD csapata a 8. helyen végzett az NB I.-es bajnokság Keleti csoportjában a 2018–19-es kiírásban. A 2019–2020-as szezon őszi felvonásában a 8. helyről várja a tavaszi folytatás az NB I.-ben.

Testépítés

Az IBFA-szervezet világbajnokságát 2019-ben is Rómában rendezték meg, ahol a békéscsabai Fanatic Body&Fitness Power versenyzői ezúttal is kitettek magukért. Az élete első ilyen viadalán induló Horváth István megnyerte a 170 centiméter alattiak versenyét, és győzött abszolútban is. Süli József 2. lett mastersben, az Open 178 centiméter felettieknél pedig 3. Lipták Mihály a masters 50 éven felülieknél bronzérmes lett. A versenyzőket Dénes József készítette fel. A juniorkorú Rakonczás Péter a 21 éven aluliak és a 21 éven felüliek versenyében is az élen végzett.

Torna

Szujó Hanna az 53. helyen fejezte be a győri sporttörténelmi junior-világbajnokságot. A Torna Club Békéscsaba versenyzője (edző: Zsilinszki Tünde, Petrovszki Pál) csapatban 16. lett. Szujó Hanna részt vehetett a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is, és összetettben a 16. helyen végzett. Makra Noémi megnyerte gerendán a szombathelyi világkupát. Makra ott volt a stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon szerepelt magyar válogatottban is.

Úszás

Veres Laura (Gyulai Várfürdő, edző: Tóth András) bronzérmes lett a 4×100 m-es mixváltó tagjaként a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Vitorlázórepülés

Laurinyecz Sándor, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület válogatott pilótája ott volt a prievidzai Európa-bajnokság FAI klubosztályának mezőnyében, és 31 versenyző közül a 16. helyen végzett.

Vívás

A békéscsabai Alföld Vívó Akadémia fiatal párbajtőrözői több világversenyen léptek pástra. Keszthelyi Zsombor (edző: Galli Zsolt) kijutott a foggiai kadett-Európa-bajnokságra, és egyéniben a 17. helyen fejezte be a küzdelmeket. Csapatban óriási siker részese lehetett, hiszen csapattársaival döntőbe jutott és végül ezüstérmes lett. Pástra lépett a toruńi világbajnokságon is, és a csabai klub történetének fiúk közötti legjobb egyéni eredményét elérve 7. lett. Keszthelyi a plovdivi U23-as Európa-bajnokságon nem jutott fel a főtáblára. Zsombor a csapatversenyben 7. lett a magyar válogatott tagjaként. Dékány Kinga (edző: Galli Zsolt) 23. helyen végzett az olaszországi junior-Eb-n. Csapatban az előkelő 5. hely lett a Dékánnyal is felálló junior női csapat jutalma. A toruńi junior-világbajnokság egyéni számában a 128-as táblán búcsúzott. Csapatban a 6. helyre futott be a Dékánnyal felálló nemzeti együttes. Kinga ott volt a plovdivi U23-as Eb-n is, ahol a 65. helyen végzett. Kinga társaival a csapatversenyben meg sem állt a dobogó harmadik fokáig. Szabó Réka egyéniben részt vett a düsseldorfi Európa-bajnokságon, ahol feljutott a 64-es főtáblára.

