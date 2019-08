Lendületet adhatna egy Vác elleni siker

Három nap után szerdán folytatódik az NB II.-es bajnokság, a vasárnap gólzáporos mérkőzésen 3–3-as eredményt elérő 7 egységgel a 9. helyen álló Békéscsaba 1912 Előre az eddig egy győzelemmel a 19. pozíciót elfoglaló Vác otthonába látogat. A találkozó 17.30-kor kezdődik.

– Nagyon sűrű a program, de ezt szeretem, mert akkor a futballal tudunk foglalkozni – mondta Schindler Szabolcs, a Békéscsaba vezetőedzője. – Az MTK ellen a csapat bizonyította, hogy mire képes. Bebizonyosodott, hogy nincsen verhetetlen csapat a mezőnyben. Sajnos nem nyertünk, de győzelemre játszottunk, rúgtunk három gólt, igaz mi is kaptunk hármat, az eredmény igazságos. Ez a pont akkor ér majd valamit, ha szerdán győzni tud a csapat, ami biztosan lendületet adna a Budafok elleni mérkőzésre.

– Egy hét alatt három mérkőzést játszunk és nagyon fontos, hogy a játékosokat hogyan tudjuk rotálni. A hétvégén már a kispadon ülő Ribánszki Lászlóra remélhetőleg már számíthatnak. Biztosan lesznek más változások is, több frissebb embert szeretnénk betenni a csapatba. Azok a csapatok, akik könnyen veszik a mérkőzéseket, nagyokat bukhatnak. Mi minden meccset nagyon komolyan veszünk, így a Vác ellenit is. Több felvételt is láttunk róluk, nagyon kemény, kellemetlen ellenfél.