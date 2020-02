Legyőzte régi riválisát a Békéscsaba

A Fatum-Nyíregyháza vendégeként állt pályára szombaton a Swietelsky-Békéscsabai RSE női röplabdacsapata.

Fatum-Nyíregyháza–Swietelsky-Békéscsabai RSE 2:3 (–29, –20, 14, 20, –5)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Nyíregyháza, V.: Adler, Vári.

Nyíregyháza: Lohmann 8, G. Francesco 4, VASZILEVA 21, Pintér A. 3, INNEH-VARGA 17, LIMAREVA 22. Cs.: TÓTH F. (liberó), Tóth D., Lászlop. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Békéscsaba: COLLAR 16, JERKOV 16, Pekárik 10, GRBICS 5, KLARIC 23, Bodovics 6. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián 1, Szedmák. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:2, 7:10, 13:12, 14:16, 19:18, 22:24, 27:28. 2. szett: 4:2, 6:9, 8:12, 12:14, 15:16, 16:21, 19:24. 3. szett: 6:5, 13:7, 20:10, 24:13. 4. szett: 2:3, 12:6, 15:14, 18:15, 19:18, 23:19. 5. szett: 2:8, 5:13.

Korán, már 5:2-nél időt kellett kérni a Békéscsaba szlovén vezetőedzőjének, már ekkor látható volt, hogy a hazaiak fiatal tehetsége, Inneh-Varga nincs rossz formában, ő volt az első duplázója a mérkőzésnek. Tanja Grbics ugyan ütött egy ászt, de a szabolcsiak szépen gyártották a pontokat és vezettek. A túloldalon Jerkov remekelt, aki már egy hete a Kaposvár ellen is nagyszerűen tette a dolgát, csapat pedig 7-nél átvette a vezetést. Egy újabb csabai ászt követően (Bodovicsot dicséri) 10:7-es csabai előnynél a hazaiak trénere, Németh Szabolcs volt kénytelen időt kérni. Ez is hasznosnak bizonyult, mert Collar hibáját követően kiegyenlített a Nyíregyháza, majd Vaszileva ejtése után már ismét nála volt az előny. Jöhetett az újabb csabai időkérés. Hibáztak a hazaiak is, és újra a BRSE állt jobban. A nyitásokban annyira nem jeleskedtek a csapatok, Collar is rontott, a hazaiak is, a szett utolsó szakaszába pedig fej-fej mellett ment bele a két együttes. Limareva hossszú ütését követően két játszmalabdához jutott a Békéscsaba, időt is kért Németh Szabolcs, de mindkettőt hárította és a Fatum jutott szettlabdához, köszönhetően a bolgár Limarevának. És ez így ment hosszú ideig végül a 33 percig tartó játszmát Jerkov fejezett be.

A 2. szettet is nagy csata jellemezte, a hazaiak kezdtek jobban, de az alaposan feljavult Karla Klaric vezérletével hamar fordított a BRSE és ellépett négy ponttal. Bár Vaszileva szépen gyártotta a pontokat, a társak bele-belehibáztak, míg Jerkovék őrizni tudták előnyüket. Limareva pontjaival közel lopózott ellenfeléhez a Nyíregyháza és 16:15-ös csabai vezetésnél időt kért Vasja Samec Lipicer. Három csabai pont zsinórban, és visszaállt a korábbi különbség. Két rossz hazai nyitás, majd Grbics ásza után játszmalabdához jutott a BRSE. Bár a hazaiak egyet hárítottak, de Bodovics Hanna szép ejtése után már 2:0-ra vezetett a Békéscsaba.

A nyíregyháziak kezdték határozottabban a 3. felvonást, a csabai tréner 11:7-nél már a második időkérésénél tartott. A hasznos tanácsok sem segítettek, és úgy tűnt, mintha a BRSE el is engedte volna ezt a játszmát, a szabolcsiak pedig magabiztosan húzták be.

Lendületben maradt a Fatum, bár a 4. játék elején még vezetett egy-egy ponttal a BRSE, ám ezután már Limareváék irányítottak. A 12. hazai pontot vitatták a csabaiak, amiért kaptak egy büntetőpontot és már 6 egységgel vezetett a hazai együttes. Mintha észbe kaptak volna a vendégek, és egymás után összehoztak három pontot. Próbált tapadni vendéglátójára a Csaba, többször is megközelítette egy pontra a Nyíregyházát, de bosszantó hibák után ismét elhúztak Tóth Fruzsináék. Egy újabb felzárkózás után erősített a Fatum és végül kikényszerítette a döntő játszmát.

Új erőre kapott a BRSE, amely Collar hatékony nyitásait követően az első térfélcserénél hat pontos előnyt birtokolhatott. Ezután sem engedtek ki Pekárikék, jól működött a sánc is. A meccset eldöntő utolsó pontot Collar ütötte be és így hosszú idő után le tudta győzni régi riválisát a Békéscsaba.