A Városházi Galérián láthatók Ökvös András képei. A kiállítást Dávid Zoltán polgármester nyitotta meg, méltatva a művész alkotói tevékenységét.

Ökvös András és Dávid Zoltán a kiállítás megnyitóján a Városházi Galérián. A szerző felvétele

– Nagy büszkeségem ez a galéria, hiszen évente számos helyi alkotó kap lehetőséget arra, hogy bemutassa legújabb műveit. Most Ökvös András képeit ajánlom a figyelmükbe, aki 1941-ben született Orosházán. Dolgozott a Pannónia Rajzfilmstúdióban, és tevékenykedett grafikusként. Nevéhez olyan ismert alkotások fűződnek, mint a János vitéz, a Hugó a víziló, illetve a Mézga család második sorozatának rajzfilmjei. Munkái megtalálhatók a Nemzeti Galériában, számos képtárban, magángyűjteményekben és az orosházi katolikus templomban is. Szívesen készít portrét, csendéletet, tájképet is, de soha nem magának fest, másoknak akar örömöt okozni – fogalmazott a városvezető.

Nincs más dolgunk, mint élvezni a kiállítást

– Biztos vagyok abban, hogy nem volt egyszerű kiválasztani gazdag életművéből azt, hogy mely festmények kerüljenek ki a falakra. Szerencsére, ez a felelősség az alkotót terheli, nem bennünket. Így nekünk, művészetkedvelő közönségnek már nincs is más dolgunk, mint élvezni a tárlatot, ami csodálatos.