Az A Szakkör keretében, a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködésben szerveztek az elmúlt időszakban papírfonó és bútorfestő foglalkozásokat öt-öt érdeklődő számára, heti egy-egy alkalommal a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban. Papírból többek között dísztárgyak, tartók születtek, míg a bútorfestés során csodás tükörkereteket, kulcstartókat alkottak a résztvevők. A művekből kedden nyílt kiállítás.

A papírfonó és a bútorfestő szakkör keretében született alkotásokból nyílt kiállítás. Fotó: Licska Balázs

Két hétig látható a kiállítás

A tárlat, amelyet Herczeg Tamás nyitott meg, két hétig látható. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy Békés vármegyében több A Szakkör-foglalkozás volt, és azokkal azt a célt fogalmazták meg, hogy a koronavírus-járványt követően újraélesszék a közösségi életet, valamint az is, hogy a régi értékeket előtérbe állítsák. Hangsúlyozta, hogy szükség van ilyen foglalkozásokra.

Közben, szintén kedden mesterséges intelligenciával kapcsolatos workshopot, képzést tartottak civil szervezetek képviselői számára a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban. A résztvevők a bevezető részt követően gyakorlati ismereteket ugyancsak szerezhettek, megismerhették a szöveg- és képgenerálás folyamatát.

A civilek és a mesterséges intelligencia

A civil szervezetek képviselő azt mondták: kíváncsiak arra, hogy milyen lehetőségeket rejt számukra a mesterséges intelligencia; hogy ők miként tudnák használni, mivel rengeteg információ birtokában van; továbbá fontos számukra, hogy lépést tartsanak a technika fejlődésével.

Mivel a civil szervezetek számára meghirdetett workshopon most húszan vehettek részt, azonban óriási túljelentkezés volt a képzésre, ezért szeretnének a jövőben is szervezni hasonló műhelymunkát, nemcsak Békéscsabán, hanem igény esetén akár a vármegye más településén is – ismertették.