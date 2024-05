A középmezőny stabil tagjának számító MTK Budapest ellen derekasan tartotta magát a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE pénteken, végig kiélezett harc zajlott a pályán, melynek bár nagy részében a hazaiaknál volt az előny, azért a csabaiak végig ott voltak a kék-fehérek sarkában. Mi több, az első játékrész elején összeszedett négygólos hátrányukat a félidőre megfelezték, a második elején pedig kétgólos előnnyé kovácsolták. Ezután azonban bekövetkezett az, ami az idény során már oly sokszor, az ellenfél a második félidő közepén felülkerekedett, a lilák pedig ismét pont nélkül maradtak és ismét a 13. kieső helyre csúsztak vissza.

A fehér mezes előrések 2022 novemberi mérkőzésén a Vác diadalmaskodott

Fotó: Für Henrik-archív fotó

Kesergésre a szerda-szombat ritmusban erre nincs idő, szerdán már a tabellán 25 ponttal az előkelő 5. helyen álló Váccal kell felvenni a harcot. A csabaiak helyzetét nem könnyíti meg, hogy a csapat egyik motorja, Román Dorina nem teljesen egészséges, a játékban egy kellemetlen vállsérülés akadályozza. Azt azonban minden csabai szimpatizáns örömmel konstatálta, hogy a csapatkapitány Bencsik-Giricz Laura az MTK ellen újra pályára lépett, sőt, öt góljával a legeredményesebb játékosok egyike volt az Előrében.

A váci a legerősebb középcsapat jelenleg a pontvadászatban, tíz ponttal lemaradva a top négytől, összesen 26 egységet gyűjtve az 5. helyet foglalja el a tabellán. Az első négy csapat kivételével csak a Budaörs és Vasas otthonában kaptak ki eddig, a többi ellenfelüket mind legyőzték. Legutóbb vendégként Debrecenben jártak, akiktől viszont simán 32–24-re kikaptak, igaz, szombaton a Dunaújváros ellen már rögvest vigasztalódtak, a 26–23-as hazai győzelmük révén. Legeredményesebb gólvágójuk, a válogatott Kuczora Csenge, 145 találatával még versenyben van a gólkirályi címért. Herbert Gábor együttese a nemzetközi porondon is megmérette magát ebben az idényben, és be is tudott jutni az Európa-liga csoportkörébe, ott azonban már csak három pontot szerezve, csoportjának utolsó helyezettjeként búcsúzott a kupaküzdelmektől.

A csapatok közötti erőkülönbség, a tabellán elfoglalt helyük és az egymás elleni mérlegük alapján egyértelmű, hogy melyik gárda számít az esélyesebbnek. A lilák meglehetősen régen, 2017 januárjában győztek utoljára a Vác ellen (23–22), azóta öt mérkőzésen fogadták a Pest vármegyeieket és egyszer sem sikerült őket két vállra fektetni, legutóbbi 2022 szeptemberében is sima 28–20-as vereség lett a vége. E rossz sorozat megszakításában bíznak a Viharsarokban.

A szerdán 18 órakor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő összecsapáson a Horváth Péter, Marton Balázs bíró kettős dirigál.