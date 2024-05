Háromszáznál is többen vettek részt a hétvégén a Corteva Agriscience globális mezőgazdasági kutató-fejlesztő vállalat és a Mályvavirág Alapítvány közös jótékonysági futógáláján, melyet a vállalat szarvasi vetőmag-feldolgozó üzemében rendeztek meg.

Futógála: több mint 300-an futottak a nők egészségéért Szarvason. Fotó: Corteva

A II. Corteva Agriscience – Mályvavirág Futógála célja az, hogy felhívja a figyelmet a HPV (humán papillomavírus) prevencióra, a méhnyakszűrés és a HPV elleni védőoltás fontosságára. Az esemény nevezési díjaiból befolyt több mint 1,2 millió forintot, a résztvevők közvetlenül az alapítvány számlájára utalták az eseményt megelőzően. A rendezvény résztvevői a Corteva legnagyobb európai vetőmag-feldolgozó üzemében futottak.

Futógála immáron másodszor

Gesztesi László, a Corteva magyarországi termelési igazgatója a futógáláról úgy fogalmazott: nagy öröm számukra, hogy már második alkalommal adhatnak otthont a futógálának és egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Az esemény nem csupán egy jó ügyet támogat, hanem kiváló sportolási és kikapcsolódási lehetőséget is kínál a térségben élők és minden idelátogató számára. Hangsúlyozta, hogy a Corteva továbbra is örömmel vesz részt a térség közösségi életében és támogatja a rászorulókat. Büszkeséggel tölti el kollégái az elkötelezettsége és odaadása, amit a rendezvény előkészítésekor tanúsítottak és hálás a Mályvavirág Alapítványnak is, hogy velük együtt dolgozhattak a magyar nők egészségének támogatásán.

Több távra is lehetett nevezni

Mint kiderült, a futógálán több távra is nevezhettek a sportolni vágyó résztvevők. A rövidebb távokat kedvelők választhattak a 2 kilométeres Magvető séta és a szintén 2 kilométeres futás között. A hosszabb távokat kedvelők pedig nevezhettek a 6 és 10 kilométeres távokra is.

Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke elmondta, a Cortevával ez a második év, hogy összekapcsolódnak. Hangsúlyozta: nem csak azért kiemelkedő a társadalmi felelősségvállalásuk, mert támogatnak egy jó ügyet, a HPV prevenciót és a nőgyógyászati daganatos betegek gyógyulását, hanem azért is, mert ezt összekötik a munkavállalóik és a lakosság egészségtudatosságának növelésével, valamint a testmozgással és közben betekintést engednek a vetőmag-feldolgozó üzem működésébe is.