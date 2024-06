– Minden alkalommal részt veszek a választáson, és a családomat és ismerőseimet is arra buzdítom, hogy fejtsék ki véleményüket – mondta dr. Ilyés Mária sarkadi házi gyermekorvos, aki többnyire délelőtt szokott elmenni szavazni, vasárnap is így készül. Úgy véli, most különösen fontos az urnák elé járulni. Ugyanis a háború szele fúj Európában, amit meg kell akadályozni, és erre véleménye szerint csak a békepártiak, Magyarországon kizárólag a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltjei képesek.

Dr. Ilyés Mária sarkadi házi gyermekorvost is felkereste Orbán Viktor miniszterelnök levelével dr. Mokán István és Mester Judit Ibolya. Fotó: Licska Balázs

– Nagyra értékelem azt a munkát, amelyet dr. Mokán István polgármester végez Sarkadért – tért ki a választás helyi jelentőségére dr. Ilyés Mária. A házi gyermekorvos szerint csodákra volt képes a városvezető, gyarapodás jellemezte az elmúlt évtizedben Sarkadot. A polgármester közben példamutató módon viszonyul az emberekhez: mindenkinek segít, mindenkihez van egy-két jó szava, bátran lehet hozzá fordulni, folyamatosan elérhető. Hangsúlyozta: ugyanez mondható el Sarkad alpolgármesteréről, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeként induló Mester Judit Ibolyáról is.