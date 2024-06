Mint kiemelte, a felfutás 2030-ig tart majd, akkor állandósul az árbevételük, és előreláthatólag a precíziós alkatrészek terén a fő beszállítói lesznek az anyacégüknek. A gyulai üzem jelenleg is nagy számban keres új munkatársakat a gépi forgácsolás, valamint a minőségbiztosítás területén.

Az Airbus gyulai helikopter-alkatrészgyára két évvel ezelőtt, 2022 nyarán nyitotta meg kapuit – emelte ki Olivier Malherbe. – Ekkor kezdtük el telepíteni az első gépeket, és nagyobb számban felvenni munkatársainkat. Azóta negyven géppel, illetve húsz különböző technológiával dolgozunk, és ezek a számok tovább emelkednek majd a jövőben. Nagyon lendületes felfutási időszakban vagyunk, amelynek a célja, hogy minél több és minél összetettebb alkatrészeket gyártsunk.

Fotó: Bencsik Ádám

Hova, meddig érhet el ez a felfutási időszak?

Az a célunk, hogy az Airbus világszinten készülő helikoptereihez Gyulán gyártsuk a precíziós alkatrészeket. A helikopterpiac folyamatosan növekszik, a megrendelések száma folyamatosan emelkedik. A kihívások is egyre komplexebbek, egyre összetettebb alkatrészeket fogunk készíteni, amelyek értéke is magasabb. Természetesen mindez nagyobb tudást is igényel, éppen ezért folyamatosan tréningeket, képzéseket tartunk. Komoly segítséget kapunk anyacégünktől, jelenleg is 12 olyan francia munkatársunk van, akik azért érkeztek Gyulára, hogy ebben támogassanak bennünket. Érdekes kihívás részesei vagyunk, hiszen ahhoz, hogy a szükséges tudás kialakuljon, az alapítóknak több tíz évre volt szükségük, nekünk pedig néhány év alatt el kell érnünk erre a szintre. Ezért van szükségünk magasan kvalifikált, tapasztalatokkal rendelkező munkatársakra a megmunkálás területén. Ezért kell lefektetnünk azokat az erős alapokat, amelyek a következő évtizedekben sikeressé teszik az Airbus gyulai gyárát.

Természetesen ezt egyedül nem tudjuk elérni, a partnereinkkel való hatékony együttműködések kulcsfontosságúak. A Békéscsabai Légi és Gépipari Képzőközponttal, a beszállítókkal és természetesen a kormánnyal is együtt dolgozunk, hiszen cégünk 30 százaléka állami tulajdonban van.