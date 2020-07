Két volt eleki játékos is hazatér

Amint az egészségügyi helyzet lehetővé tette, nyomban elkezdték az edzéseket az Eleki USE megyei III. osztályú együttesének labdarúgói. Szalai Tamás edző immár június elseje óta vezényel heti két foglalkozást a kerethez tartozó játékosoknak, július közepétől pedig gyakorló mérkőzések teszik változatosabbá a munkát.

– A fiúk kéréséhez igazodva átdolgozzuk a nyarat, a járvány miatti kényszerű kihagyás után mindenki nagy kedvvel látott munkához – újságolta Szalai Tamás. – Hat hetes alapozó jellegű munkába kezdtünk, most járunk a dandárjánál, július középtől pedig átállunk a bajnoki időszak ritmusára, természetesen a rajtig hátralévő hétvégék tartalmát gyakorló mérkőzésekkel töltjük meg.

A tréner egyelőre heti két edzést vezényel, a lelkes eleki szurkolók július 12-től vehetik szemügyre a csapatot. Az egyesületnél nem terveznek jelentős változásokat, de szeretnék tovább erősíteni az állományt, mert még nem mondtak le arról, hogy egy osztállyal magasabb szinten kezdjék a következő évet.

– Nem tudni, hogy mit hoz a jövő, mindenesetre reménykedünk a megyei I. osztály feltöltésében, azzal ugyanis megnyílhatna talán előttünk is az út a magasabb szintre lépéshez. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor a feljutást vesszük célba, bár az új csapatok belépése mindig tartogathat meglepetéseket – fogalmazta meg az elekiek óhajait a szakvezető.

A határvárosiak a cél érdekében hazaigazolták a zalai Kehidakustyánból a 27 éves saját nevelésű védőt, Nagy László Józsefet, valamint Baksról a 25 esztendős középpályást, Kacsala Norbertet. Ők ketten egyaránt főszerepet vállaltak a korábbi eleki gárda 2015-ös megyei II. osztályú bajnoki címéből, mint ahogyan részesei voltak az egy évvel későbbi hanyatlásának is. Mint minden amatőr csapatnál, náluk is akadnak lemorzsolódó játékosok, akikre az edzéslátogatottság hiányában nem tudnak számítani, mindez azonban nem jelent minőségi visszalépést.

A felkészülési mérkőzések időrendje

Július 12., vasárnap, 17.00: Eleki USE–Nagybánhegyesi RSE

Július 18., szombat, 10.00: Jamina SE–Eleki USE

Július 25., szombat, 17.00: Eleki USE–Tótkomlósi TC

Augusztus 1., szombat, 16.00: Kamuti SK–Eleki USE

Augusztus 8., szombat: társadalmi munka

Augusztus 15., szombat: Lőkösháza KSK–Eleki USE (ha szükséges)