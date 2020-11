Két csabai lány is szerepel az U14-es válogatottban

Nagy megtiszteltetés érte a Csabai Farkasok jégkorongcsapatát, hiszen két játékosuk, Megyesi Nóra Adél és Kiss Tamara a Magyar Női U14 válogatott tagjai lettek, és ezzel beírták magukat Békéscsaba sporttörténelmébe. A korlátozások miatt a válogatott edzőtábor is zártkapus volt.

Mindkét fiatal, tehetséges játékos nagy izgalommal várta a válogatott edzőtábort, és a huszonnyolc tagú keretben mindenképpen bizonyítani akartak, hogy helyük van a legjobbak között. Erről az ifjú jégkorongozók így beszéltek.

Megyesi Nóra Adél kapus: – Ebben az évben is augusztusban kezdtük a felkészülést, és minél hamarabb szerettem volna a legjobb formámat hozni és az előző szezonhoz képest még jobb mutatókat szerettem volna produkálni. Sajnos a vírus miatt elég sok edzést kellett kihagynom a csapattal, de ezeket mind pótoltam otthon, amiben Kozma Ernő edzőm nagyon nagy segítségemre volt. Hasznos volt a válogatott edzőtáborozás, hiszen itt tovább fejleszthettem a képességeimet. Ezen az egy napon három jeges edzésünk is volt, és profi szakmai stábbal dolgoztunk együtt egész nap. Azt szeretném, és nagyon sokat dolgozok majd azért, hogy a legszűkebb válogatott keretben is helyet kapjak.

Kiss Tamara center, balhátvéd: – Amikor megtudtam, hogy meghívtak a válogatottba el sem hittem. Az előszezonom, és a felkészülésem nagyon jól sikerült, hiszen édesapám az egyik edzőm, aki a korlátozások alatt nem csak online hanem személyesen is tudott segíteni. Szeptembertől sikerült jégen készülnöm szinte folyamatosan így reménykedtem benne, hogy megállom a helyem.

Eddig kis és nagypályán is a center pozícióban játszottam, viszont a válogatottban balhátvéd szerepet osztottak rám. Nagyon hamar sikerült alkalmazkodnom ehhez az új poszthoz, és őszintén mondom, hogy kicsit jobban is éreztem magam ezen a poszton, mint centerben, de majd meglátjuk, hogy hol játszok a jövőben. Úgy érzem jól sikerült a bemutatkozásom, és mindent megteszek a jövőben azért, hogy az elkövetkezendő években is helyet kapjak a korosztályos válogatottakban.

Kiss Roland, a Csabai Farkasok edzője: – Négy évvel ezelőtt amikor a tulajdonosok elkezdték a nulláról építeni az egyesületet, még nem mertem volna ekkorát álmodni. Külön büszke vagyok, hogy Tamara az én lányom. Az eltelt évek alatt több olyan tehetséges játékosunk is volt, és van is akik meglátásunk szerint a legmagasabb szinten is megállják a helyüket a jégkorongban. Ezek nagyon jó visszajelzések számunkra, hogy jó úton haladunk, és színvonalas munkát végzünk. A szakmai munkában nagyon jó kollégáim vannak, akikkel öröm együtt dolgozni, de emellett a legjobb munka elvégzéséhez az egyesületünk tulajdonosai a legprofibb körülményeket, és felszereléseket biztosítják számunkra. Így ezek az eredmények is közös sikerek!

– Fekete Lajos és Kozma Ernő kollégám nevében is mondhatom, hogy nagyon örülünk játékosaink sikereinek, és mindenben támogatjuk őket. Több kiemelkedően tehetséges jégkorongozónk is van, akiknek a szakmai felkészítésében nagyon nagy segítségünkre van mentor klubunk a Debreceni Hoki Klub, így most már hetente több játékosunk vesz részt a hajdúságiak edzésein is. Remélem, hogy a jövőben még több játékosunk kap majd lehetőséget arra, hogy a válogatott mezt magára húzhassa.