Győzelemmel rajtolt a Gyulai Amazonok a futsal NB I.-ben

Az első őszi hónap, a szeptember beköszöntével megkezdődtek a küzdelmek az élvonalbeli női futsalbajnokságban. A Gyulai Amazonok hazai pályán, a Prohászka Zsolt Tornacsarnokban kezdett a Miskolci Vénusz ellen.

Nem kezdődött jól hazai szempontból a mérkőzés, ugyanis a borsodi André Antónia már a 3. percben megtalálta a rést a gyulai védőfalon. A magyar válogatott Fülöp Diána rutinja és helyzetfelismerése a 10. percben gólt eredményezett, de szinte azonnal jött a válasz, amikor Berki Dzsesszika Bitia volt eredményes, ismét vezetéshez juttatva együttesét. A szünetig már nem is változott az állás.

A második felvonás nyomban góllal kezdődött, de a hazai drukkerek legnagyobb bánatára azt nem a gyulai csapat szerezte. Kovács Alíz villanásával már kettővel vezetett a Vénusz, amely igyekezett tartani az előnyét. A 29. percben Sovány Liza szépített, ám három perccel később ugyanott volt a csapata, ahol korábban, Molnár Enikő révén ugyanis 4–2-re alakult az állás. Molnár Zoltánné lányai azonban nem adták fel és egy percen belül visszahozták a mérkőzést. A 36. percben előbb a 2. gólját jegyző Sovány Liza, majd Kurai Nikolett mattolta a vendégek kapusát. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlen lesz a vége, amikor az utolsó percben érkezett Fülöp Diána és eldöntötte a pontok sorsát.

Fordulatos, izgalmas mérkőzésen a még nem éppen topformában lévő gyulaiak annak köszönhetik sikerüket, hogy egyetlen percre sem adták fel, mindvégig bíztak a pontszerzésben.

Gyulai Amazonok–Miskolci Vénusz 5–4 (1–2)

NB I-es női mérkőzés, Gyula. V.: Szigeti (Kis P., Takács). Gyula: Palócz M. – Fülöp, Bálint R., Molnár Á., Kurai. Cs.: Lehóczki, Mázik, Balogh N., Sovány, Szerb, Palócz H. G.: Fülöp 2, Sovány 2, Kurai, ill. André, Berki, Kovács A., Molnár E.

Molnár Zoltánné: – Idény eleji formában kezdtük a mérkőzést, ám később már betartották a lányok azokat a taktikai utasításokat, amiket kértem. A mérkőzésnek több fordulópontja is volt, de a legfontosabb négy perccel a vége előtt következett be, amikor egy perc leforgása alatt kiegyenlítettünk, majd az utolsó pillanatokban Fülöp Diána a győzelmet jelentő gólt is belőtte. Kiváló csapatok találkozóján sikerült győzelemmel kezdenünk a bajnoki szezont.