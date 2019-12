Évzáró vacsorát tartott az Előre

Hagyományos módon az év utolsó mérkőzése után közös vacsorával zárta a naptári évet a Békéscsaba 1912 Előre.

Az eseményen a többségi tulajdonos és a vezetőik is rész vettek. Barkász Sándor elmondta, hogy több bátorságot, elszántságot és alázatot vár el a jövőben mindenkitől. Kifejtette, hogy a félelem a pályán nem vezethet sikerhez és csak megfelelő felkészültséggel, munkával és fegyelemmel lehet eredményt elérni a továbbiakban is, mert aki nem próbálja meg a lehetetlent, nem fogja elérni a lehetségest. Azt is kijelentette, ha a helyzet úgy adódik, akkor a vezetőség mindenben támogatni fogja a felfelé történő osztályváltást, de csak abban az esetben, ha a csapat legalább nyolcvan százalékát sikerül egyben tartani. Továbbra is a már korábban megkezdett út, azaz a saját nevelésű, fiatal és tehetséges labdarúgók beépítését és szerepeltetését tartja lehetségesnek a folytatásban is. A tavaszi célként az első hat hely valamelyikének megszerzését tűzte ki és ezzel kapcsolatban elmondta, hogy bár a realitásnak megfelelő elvárásokat támaszt a vezetőség a csapattal szemben, de ennél szerényebb cél meghatározása elkényelmesedéshez vagy ideje korán megelégedettséghez vezethet.

Kozma János igazgatósági elnök elmondta, hogy amennyiben nem lett volna az idényben a vártnál is nagyobb rövidzárlat, akár sokkal szebben is végezhetett volna a csapat – hiszen a képességek és az elvégzett munka alapján ez abszolút reális lehetett volna.

Schindler Szabolcs vezetőedző mindenkinek köszönetét fejezte ki az első félév munkájához nyújtott támogatásért és segítségért. Elmondta, hogy kizárólag a fanatikus, elszánt és megalkuvás nélküli munkavégzésben hisz és aki nem tudja ezeket az elveket magáévá tenni, azzal nem fog tudni együtt dolgozni a jövőben. A keretben lesznek változtatások, ezekről viszont egyelőre nem kívánt szót ejteni.

Az estén hagyományainkhoz híven kihirdették a közönség által – online szavazás útján – megválasztott legjobb játékost is, aki az őszi szezonban 680 vokssal Kovács Ádám Tibor lett. Az idény házi gólkirályának Nikola Pantovicnak (6 gól), míg a legtöbb játékperccel (1.800 bajnoki perc) rendelkező labdarúgónknak Farkas Márknak is emléklapot adományoztak.