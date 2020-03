Elkerült az utolsó előtti helyről a viharsarki csapat

A Bonyhád után egy másik riválisát, az Egert is legyőzte a kiesés elől menekülő Békés.

EKE Eger KOK-Omnia Pub&Food Békés 63:90 (18:27, 18:25, 9:14, 18:24)

Kosárlabda NB I B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. Eger, 60 néző. V.: Gaál, Józsa, Makra. Békés: KRISZTICS (19/15), Balog G. (4), LÓGÁR (10), Koma (15), Kertész (2). Cs.: VASS (17/12), Adebayo (7/3), Szabó N. (16/12), Balog Á., Nógrádi. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. Az Eger legjobb dobója: SzabóM. (15/9).

Nagyon készült erre az alsóházi mérkőzésre a Békés, amely a kiesés előli menekülésre kínált alkalmat.

Koncentráltan kezdte a találkozót a békési együttes, amely jó játékkal ellépett a házigazdától, az 1. negyed végére kilenc pontos előnyt összehozva. A második negyedben Danijel Krisztics két triplájával és Lógár Bence értékesített büntetőivel egészen tekintélyes előny birtokába került a viharsarki alakulat.

A vendégek arra számítottak, hogy a második félidőben nekiesik csapatuknak az Eger. Így is történt, a harmadik játékrész a küzdelemről szólt, ám mégis a békési csapat jött ki jobban ebből a játékrészből. Kevés kosár született, az Eger inkább büntetőkből szerezte a kosarakat, de a Békésnek sem ment túl jól a támadójáték. Vass Dominik hármasával azonban így is tovább nőtt a különbség a két gárda között.

Az utolsó játékrészben – megszabadulva a lelki tehertől – már szép labdajáratásokat, szemre is tetszetős támadásokat mutatott be a Békés és még azt is elbírta, hogy Balog Gábor öt perccel a vége előtt kipontozódjon és a négy személyi hibát összegyűjtő Kertész Dániel is a kispadon maradhasson. A vendégek azt is megtehették, hogy kicsit már a nem kevésbé fontos szombati hazai Győr elleni összecsapásra tartalékoljon.

Kertészék a szokásosánál könnyebben múlták felül ellenfelüket, ám azért meg kellett küzdeniük, hogy az utolsó játékrészre már ne kelljen minden energiájukat mozgósítani.

A békésiek számára kifejezetten kedvezően alakultak a riválisok eredményei, hiszen a Tiszaújváros és a Bonyhád is kikapott szerdán, ami azt is jelenti, hogy Kertészék hosszú idő után elkerültek a 14. helyről.

Balog Vilmos: – Elismerésem a fiúknak, ez a győzelem igazi csapatmunka volt! Nem láttam kiemelkedő teljesítményt, de mindenki hozzá tudott tenni valamit a sikerhez.