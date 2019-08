Döntetlennel végződtek a pénteki mérkőzések

Békéscsaba 1912 Előre II.–Gyulai TFC 2–2 (1–2).

Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés. Békéscsaba, 340 néző. V.: Gyuga.

G.: Szabó Zs. a 8., Fodor Zs. a 69., ill. Bojtos a 7., Czirok a 31. percben. Jó: Szabó Zs., ill. Czirok, Szabó Cs., Kajári, Nagy S., Radics.

Brlázs Gábor: – Megint gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek azzal a különbséggel, hogy most az előre játékban sem nyújtottunk maradandót. A megbeszéltek ellenére középen erőltettük a támadásokat. Senki nem játszotta be magát az első csapatunkba. Berényi Tibor: – Küzdelmes mérkőzésen, a második vezető gól megszerzése után elég stabilan védekeztünk és úgy éreztem, hogy a végéig összpontosítani tudunk és megszerezzük a győzelmet, de a döntetlen reálisnak mondható. B. G.

Orosházi MTK-ULE–Nagyszénás SE 2–2 (0–0)

Orosháza, 480 néző. V.: Szöllősi. Orosháza:

G.: Mazán a 47., a 72., ill. Vincze a 49., Libor a 89. percben. Jó: Mazán, Dajcs, Kukovecz, Kasuba, ill. Libor, Miszlai, Godár, Vajgely.

Buza Barna: – Az első félidőben is uraltuk a játékot, vezethettünk is volna. A második félidőben kétszer is megszereztük a vezetést, de a végén ismét kaptunk egy elkerülhető gólt, ami nagyon bosszantó. Jól rajtoltunk és bizakodva várjuk a folytatást. Tasi Róbert: – Két óriási védelmi hibából kaptuk a gólt. A csapat erejét mutatja, hogy kétszer vesztes állásból tudtunk felállni. B. B.