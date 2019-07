Csizmazia Áron eredménye a korosztályos világranglistára is felkerül

A hétvégén a serdülő és az újonc atlétákon volt a sor, hogy összemérjék tudásukat az országos bajnokság keretében. A győri Olimpiai Sportparkban a Kopp Békéscsabai AC mérlege: 7 érem, melyek közül kiemelkedik a diszkoszvetésben bajnok Csizmazia Áron, aki 9 méterrel utasította maga mögé a magyar mezőnyt. A Gyulasport NKft. futója, Hagymási Milán 80 m-en diadalmaskodott.

– Áron kiváló versenyzői kvalitását bizonyítja, hogy edzésen még sosem közelítette meg ezt az eredményt. Kívánjuk, hogy ezt az erősségét is őrizze meg – dicsérte a bajnokot Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője. – A három érmet szerző Hrabovszki Balázs is nagyszerűen teljesített. Adorján László tanítványa is kiváló versenyzési erényekkel rendelkezik, hiszen minden érmét egyéni csúccsal érte el.

– Minden éremszerző helyezés és új egyéni csúcs dicséretes. Gratulálunk versenyzőinknek, akik egyéni legjobbjukkal szerezték meg a dobogós helyt, így a 3000-es futó Karsai Gábornak, a tizenhárom éves Kun Dominiknak és a gyalogló Török Violának – mondta Tóth Sándor, aki hozzátette, klubjuk 2019-ben eddig 33 dobogós helyet szerzett az országos bajnokságokon.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei – Fiú – Serdülő

100 m gát, A-B döntő: 3. Hrabovszki Balázs 13,74

3000 m: 3. Karsai Gábor 9:51,20

Távolugrás: 2. Hrabovszki Balázs 643 cm

Ötösugrás: 2. Hrabovszki Balázs 18,88 m

Diszkoszvetés:

1. Csizmazia Áron (edző: Solticz Kálmán) 60,02 m

4. Priskin István 46,22 m

Súlylökés: 6. Csizmazia Áron 14,67 m

Újonc

Diszkoszvetés: 6. Kun Dominik 31,98 m

Súlylökés: 3. Kun Dominik 10,06 m

Leány – Serdülő

3000 m-es gyaloglás:

3. Török Viola 16:39,62

5. Sustik Barbara 18:05,82

Diszkoszvetés: 5. Baukó Petra 29,95 m

Súlylökés: 6. Baukó Petra 10,35 m



Rúdugrás:

6. Erős Eszter 320 cm

8. Szikora Evelin 280 cm

Újonc

600 m: 6. Skorka Johanna 1:45,88

A Gyulasport NKft. Hagymási Milán révén iratkozott fel a bajnokok közé. Az újonckorú futó a 80 méteres síkfutásban győzte le a mezőnyt.

A Gyulasport NKft. eredménye – Fiú – Újonc – A-B döntő

80 m: 1. Hagymási Milán 9,68 (edző: Vaszkán Gábor)

Második lett a magyar U18-as válogatott a Nagyszombatban hétvégén megtartott a Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia korosztályosainak hagyományos nemzetközi versenyén.

Békés megyéből ketten kaptak meghívást a válogatottba, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubból Steigerwald Ernő, a Gyulasport NKft.-ből Taután Dominik.

Annus Andor tanítványa meg is nyerte a súlylökést, gyarapítva ezzel a válogatott pontjai számát.

A békéscsabai Steigerwald Ernő (edző: Adorján László) a 400 m-es síkfutásban kapott szerepet, és nem is okozott csalódást, hiszen az értékes 2. helyet szerezte meg 49,38-as időeredménnyel.

Az összetett és a nemenkénti pontversenyt is Csehország nyerte, Magyarország ezüstérmesként zárt.