Biztosan nyert a listavezető Békésen

Az NB I. B-s férfi kézilabda-bajnokság 8. fordulójában nehéz kihívás előtt állt a békési csapat, amely első számú kapusa nélkül lépett pályára a listavezető Kecskeméttel. Az első félidőben így is sikerült megszorongatnia az éllovast, a térfélcsere után viszont már nem tudta tartani a lépést, így a vége az utóbbi évek legnagyobb különbségű hazai vereségével zárult a meccs.

Optimum Solar-Békési FKC–Kecskeméti TE-Piroska szörp 21–29 (11–12)

NB I. B-s férfi-mérkőzés. Békés, 250 néző. V.: Sándor L., Szikszai Cs. Békés: BORBÉLY – Kecskés 4, HASZILLÓ 7 (2), Morva 1 (1), Székely 1, Ferenczi 3, Fedor 2. Cs.: Takács (kapus), Csuka, Bátky, Dénes, Megyeri, Gál 3, Boda, Kiss R., Kovács L. Edző: Papp Bálint. A Kecskemét legjobb dobói: Bíró 14, Tóth N. 4.

Kiállítások: 6, illetve 18 perc + Szrnka kizárva. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

A hazaiak számára jól kezdődött a mérkőzés, Borbély védéseivel néhány perc leforgása alatt már 4–1-re is vezettek. Ez a lendület a félidő derekáig kitartott, ekkor mér négy góllal jártak előrébb a Kecskemétnél. A folytatásra a vendégek megkezdték a felzárkózást, ami olyan jól sikerült, hogy a szünetre már ők térhettek egy gólos előnnyel pihenőre. A második játékrész elején többször is emberelőnybe került a hazai gárda, azonban a befejezéseknél rendre hibáztak, így fordítás helyett fokozatosan növelte előnyét a látogató. Az utolsó negyedórához érkezve mintha a hitét is elveszítette volna Papp Bálint együttesen, ennek a következménye lett a súlyos vereség.

Papp Bálint: – A mérkőzésnek volt egy olyan periódusa, amikor a Kecskemét taktikus játékkal a maga javára fordította a találkozót, így elismerésem a győzelmükhöz!