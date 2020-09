A Vasasnál folytatja Otigba Kenneth

A Hollandiát is megjárt, gyulai Otigba Kenneth, valamint Pátkai Máté a Vasasnál folytatja pályafutását – adta hírül a klub kedden.

– Otigba kétszeres bajnok, még ha a Ferencvárosban nem is számított alapembernek, amiben komoly sérülése is közrejátszott. A holland Heerenveenben és a török Kasimpasában is megforduló védő kétszer lépett pályára a válogatottban, még Georges Leekens idején – írja az M4Sport.

Nagy Miklós, sportigazgató elmondta, hogy Otigba és Pátkai Máté személyében két válogatott, jelentős élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkező labdarúgóval erősítették meg a csapat tengelyét a védelemben és a középpályán a nyári átigazolási szezon utolsó napján.

– Az átigazolási időszak határideje rám nem vonatkozott, így a döntésemmel kapcsolatban nyomás sem volt rajtam. A klub filozófiáját és céljait látva kiderült számomra, hogy mindez egyrészt egyezik a saját gondolataimmal, másrészt a munkámmal talán én is segíthetem az előrelépést. A Vasasnak nem a másodosztályban a helye, a múltjához méltó első osztály kivívása pedig kifejezetten motiváló számomra. Várom az előttünk álló időszakot, s hiszem, hogy kellő munkával, alázattal és energiával megvalósíthatjuk a céljainkat – olvasható a Vasas FC honlapján Otigba nyilatkozata.