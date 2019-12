A Budapest–Bamako-ralin jótékonykodik a csabai duó

Nem mindennapi vállalkozásra készül két lelkes békéscsabai fiatalember, Petrovszki Gergő és Mohácsi Bálint. Azon a Budapest–Bamako raliversenyen indulnak el, amelyről még a szervezői is azt tartják, egy dolog biztos, hogy minden bizonytalan…

„A váz létra, a kerék dupla, a vas egy Iveco Daily 35. Ennek a kedves doboznak a belseje fog többek között utazóteret, szállást, reggelizőasztalt biztosítani majd nekünk 2020 februárjában. Ám addig még sok munka van hátra” – posztolta legújabb bejegyzését közösségi oldalán az Ozmium Rally Team.

Aki azt gondolná, hogy profi pilóta és navigátor készül az egyébként jelentős tradícióval bíró viadalra, az téved. – Ilyen jellegű versenyen még nem indultunk, de megfordultunk már hasonló terepen Marokkóban, illetve Jordániában – mondta Petrovszki Gergő. – A 2005-ben induló magyar szervezésű esemény, a Budapest–Bamako nem kifejezetten verseny, hanem karitatív, humanitárius célokat is szolgál, mi azért is vágunk neki ennek a kalandnak, mert szeretnénk segítséget nyújtani az afrikai embereknek. Nem versenyezni fogunk, és nem gyűjtünk tárgyakat, hanem pénzadományt viszünk.

A Budapest–Bamako jótékonysági alapkoncepciója az, hogy közvetítők nélkül közvetlenül juttassák el adományaikat a rászorulóknak, ezúttal a világ ötödik, hatodik legszegényebb országába, Sierra Leonéba.

Tíz esztendeje, 2009 óta minden évben elkíséri a mezőnyt egy kamion, amelybe az indulók adományai kerülnek. A kamiont az Afrikai Magyar Egyesület önkéntesei töltik meg gyógyszerekkel, tanfelszerelésekkel, varrógépekkel, biciklikkel, orvosi műszerekkel, játékokkal, ruhákkal, napelemekkel, víztisztító berendezésekkel és hasznos tárgyakkal, amiket az indulók adományoznak.

– Egész évben folyamatosan készültünk erre a vállalkozásra. Az autónk már működik, jó ideje dolgozunk már a felújításán, bekerültek már az új gyári ülések, és javában dolgozunk a komfort növelése érdekében még ágyak, bútorok, a használati vízért felelős hidrofor tartály, és egyéb belső berendezések beépítésén – beszélt a nagy kalandra való felkészülésről Petrovszki Gergő.

Nemcsak az autót kell felkészíteni a szokatlan körülményekhez, hanem a testet is, tucatnyi vírus ellen oltatta be magát a mini békéscsabai csapat, így többek között torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás, hepatitisz A, veszettség, sárgaláz és tífusz ellen, de beszerezték már a malária elleni gyógyszert is.