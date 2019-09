Nagy sikert aratott Gyulán a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, Mága Zoltán

Hatalmas érdeklődés mellett tartott jótékonysági koncertet kedden este Gyulán, a Nádi Nagyboldogasszony Plébániatemplomban Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész – tájékoztatott Facebook oldalán dr. Görgényi Ernő polgármester. A 100 állomásból álló jótékonysági hangversenysorozat gyulai adományait a Gyulai Gyermekosztályért Alapítvány számára ajánlják fel.

A Gyulai Gyermekkorház életmentő orvosi műszereinek beszerzését támogatta Mága Zoltán

A gyulai gyermekkórház számára nagyértékű lélegeztetőgépek beszerzését és más életmentő műszereke vásárlását segítette Mága Zoltán 100 templomi koncertsorozatának kedd esti eseménye a Békés megyei város katolikus templomában – olvasható Mága Zoltán honlapján.

Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjjal elismert hegedűművész által indított 100 templomi jótékonysági koncertsorozata a Nádi Nagyboldogasszony Plébániatemplomban folytatódott. Bár a koncert most is ingyenes volt, de előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt. A szervezők felhívása után néhány órával az összes ülőhely elfogyott, így már több mint egy héttel a rendezvény előtt a pótszékekre se tudtak helyet biztosítani.

A zsúfolásig megtelt templomban a koncert kezdetén Görgényi Ernő gyulai polgármester beszédét a legendás afroamerikai polgárjogi harcos, a Nobel-békedíjas Martin Luther King egyik idézetével kezdte: „Az élet legfontosabb kérdése az, hogy mit teszünk másokért”. A több mint 30 ezer fős Békés megyei város vezetője azt mondta. Mága Zoltán egész életét arra tette fel, hogy másokon segítsen. Tehetségét, művészetet erre áldozza, mert nemcsak a másodszorra útjára indított 100 templomi koncertsorozata és a Hangok és harangok missziója, hanem számos egyéb karitatív koncertjével, egyéni támogatásaival rendszeresen segít a bajba jutott embereknek, betegeknek, kórházaknak, közösségeknek, és példát mutat az egész országnak. A jó cselekedetek jutalma az erkölcsi elismerés, az arcokon látott öröm, és talán az is, hogy mind XVI. Benedek és Ferenc pápa is fogadta a Szeretet hegedűsének is nevezett Mága Zoltánt, és apostoli áldásukban részesítették a hegedűművészt – tette hozzá.

Görgényi Ernő úgy fogalmazott, választott tisztségviselőként város fejlődését, a helyi értékek megőrzését, gyarapítását, az emberek boldogulását szolgálta, míg a jótékonysági koncert művészei Mága Zoltánnal az élen önkéntes küldetésként az egész világon a magyar kultúra követeként hirdetik az összefogást, és a teljes Kárpát-medencében segítik a hátrányos helyzetben élő embereket, bajba jutott közösségeket. Mint minden egyes koncert, egy-egy jó ügy, egy-egy nemes cél mellett áll ki és segít, így lesz ez a Gyulán tartott koncert is, hogy segítséget nyújtson a város gyermekkórházában ápolt betegeknek – mondta a polgármester, köszönetet mondva Mága Zoltánnak, hogy a város is helyet adhat az egyedülálló jótékonysági missziósorozatnak. Mészáros Magdolna ápolási igazgató elmondta, a koncert bevételéből a gyermekkórház részére speciális lélegeztetőgépeket kívánnak vásárolni, amelyeknek darabja 6 és 9 millió forintba kerül.

Mága Zoltán elmondta, karitatív koncertjei során a pécsi és budapesti gyermekkórházak számára több nagy értékű orvosi műszert adományozott az elmúlt években, hogy a gyermekek gyorsan felgyógyulhassanak, és újra egészségesen járhassanak iskolába, és szeretteik, családtagjaik körében, ne pedig kórházi ágyakban, termekben töltsék az ünnepnapokat, hétvégéket, emellett steril szobák kialakítását is segítette több esetben. A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűművész köszönetet mondott az orvosoknak, az ápolóknak, akik a nap minden órájában és percében a gyermekek gyógyulásáról gondoskodnak, és hivatásuk szerint mentik az életet, ami –mint fogalmazott – a legfontosabb és legnagyobb érték ezen a földön.

A hegedűművész a gyulai katolikus templomban is megismételte nemzeti összefogásra vonatkozó felhívását, arra kérve a város vezetését és a közönséget, segítsenek a gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenvedő másfél éves kisfiú, Zente életének megmentésében. A város összefogásának köszönhetően egy nagyobb összeget juttatnak el a bükkösdi kisfiú gyógykezelésére – mondta a Mága Zoltán felvetésére válaszul a polgármester.

A gyulai Nádi Nagyboldogasszony Plébániatemplomban tartott jótékonysági koncerten sztárvendégként közreműködött Vastag Csaba háromszoros Fonogram-díjas énekes, aki egy különleges produkcióval lepte meg a közönséget a Budapesti Primarius Kamara Szimfonikus Zenekar kíséretében. Vastag Csaba már több alkalommal segítette Mága Zoltán jótékonyság koncertjeit, és működött közre a Prima Primissima-díjas hegedűművész nagyszabású produkcióiban. A templomi jótékonysági missziósorozatban Oroszlányban is közreműködött, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjalapjának létrehozását segítő koncerten.

A közel két és fél órás koncert végén a közönség felállva, hosszan tartó vastapssal köszönte meg a művészek feledhetetlen produkcióját és Mága Zoltán segítségét.