Kiállítás nyílt Szabó Ferenc alkotásaiból Békéscsabán

Amatőr fotókiállítás nyílt Köröshon címmel a Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Dózsa György úti székházában. A nyitóünnepségre csütörtökön délután került sor, ahol Jármi József köszöntötte a megjelenteket, és méltatta a békéscsabai alkotót.

Szabó Ferenc természetfotós elmondta, közel harminc alkotással készült, melyek jellemzően a békési tájat, a Körösök vidékét mutatják be. Fotóin többek közt vad- és háziállatok, néprajzi jellegű témák, kulturális-, és építészeti örökségek jelennek meg. Az egyes élőlények fotói mellett pedig azok tudományos, illetve népies nevei is feltűnnek, sőt helyi alkotóktól vett versidézetek is megjelennek a képeknél, színesítve ezzel is az anyagot.

Kölesné Vandra Éva, az egyesület elnöke elárulta, évek óta adnak helyet képzőművészeti kiállításoknak, de ez az első alkalom, hogy fotókból nyílt tárlat a székházban. Hozzátette, szeretnének ezzel hagyományt teremteni, így a távlati terveikben további fotókiállítások, és a témához kapcsolódó előadások is szerepelnek.

A kiállítás közel egy hónapig látogatható az egyesület székházában, annak nyitvatartási ideje alatt.