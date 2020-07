Hatalmas kampánnyal ünnepli névadója születésének 125. évfordulóját a MOME

A jövő fénye címmel rendhagyó audiovizuális kampánnyal ünnepli névadója születésének 125. évfordulóját a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME).

A 125 évvel ezelőtt született Moholy-Nagy László, a nagy szellemi és technikai újító, képzőművész munkásságát a világ számos országában jól ismerik, művei az aukciókon rekordáron forognak, az alkotásaiból összeállított kiállítások London, New York, Chicago és Los Angeles legnagyobb múzeumaiban hatalmas látogatóközönséget vonzottak az elmúlt években. Világszerte kevesen tudják azonban azt, hogy magyar volt – emlékeztet a MOME által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.

Az évforduló alkalmából ezért a művész nevét viselő Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rendhagyó audiovizuális kampányt készített, amelyet július 20-án, Moholy-Nagy László születésének évfordulóján mutatnak be a magyar médiaszolgáltatók, online médiumok, valamint a külföldi magyar intézetek.

A MOME ebből az alkalomból a Moholy-Nagy 125 riportfilmmel, a Moholymotion című 125 másodperces animációval, több tucat interjúval és videóüzenettel, valamit az ezeket összefogó interaktív honlappal tiszteleg Moholy-Nagy eszméinek időtlen érvényessége előtt – áll a közleményben.

A kezdeményezés a magyar művészeti és kulturális élet olyan alakjait szólaltatja meg, mint Passuth Krisztina művészettörténész, Maurer Dóra képzőművész, Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója, Csomay Zsófia építész, Fülöp József, a MOME rektora, Gerendai Károly kulturális menedzser vagy Orosz István grafikusművész.

A megemlékezésben a Moholy-Nagy család tagjai mellett a nemzetközi művészvilág számos neves alakja is részt vesz, mint például Karole P. B. Vail, a velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója és Annemarie Jaeggi, a berlini Bauhaus Archívum igazgatója.

A megemlékezés-sorozat nyitánya az Uránia Nemzeti Filmszínházba csütörtökre meghirdetett filmbemutató lesz, ahol a MOME által készített tartalmak mellett a The New Bauhaus című, Moholy-Nagy Lászlóról szóló amerikai dokumentumfilm magyarországi premierjére is sor kerül.

A július 20-i online megemlékezést ősszel további események követik a MOME tavaly szeptemberben átadott campusán, melyről az érdeklődők az aznap élesedő https://moholy-nagy.mome.hu/ oldalon találhatnak további információkat.