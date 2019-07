Vízszállítót adtak át Gyulán

Új vízszállító gépjárművet adott át Kiss András ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hétfőn délelőtt a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon.

Az országban hét ilyen járművet adtak át, és szerencsés módon Békés megyébe is jutott belőlük egy – fogalmazott köszöntőjében Kiss András. – Egy-egy tűzoltóság életében mindig nagy dolog, ha új eszközzel gazdagodik, hiszen a hivatásnak két eleme van: az ember és a technika, az ember és az eszköz. Egy olyan modern új autó érkezett Gyulára, amely reményeink szerint sokáig fogja szolgálni nem csak a város, hanem az egész megye tűzvédelmét.

Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, az újabb eszközbeszerzés nagy mértékben erősíti mind a város, mind a gyulai tűzoltóság illetékességi területén a biztonság növelését, hiszen a műszaki feltételek javítása elősegíti mindezt.

Emlékeztetett arra, hogy 2012-ben a Belügyminisztériummal partnerségben bővítették a gyulai tűzoltó laktanyát.

– A fejlesztés arra is lehetőséget biztosít, hogy az új tűzoltóautót elhelyezzék. A járművet ugyanis nem mindegyik parancsnokság épülete lenne képet befogadni – vázolta a 2012-es együttműködés egyik jelentőségét.

A polgármester kiemelte a tűzoltók kiemelkedő helytállását, amit a vasárnapi, elsősorban Gyula-Városerdőt érintő és a néhány héttel korábbi Sándorhegyen és Kálvárián pusztító viharkárok kapcsán tanúsítottak, és amivel a kárelhárításban felbecsülhetetlen szolgálatot tettek.

A most rendszerbe álló 7000 literes duplafülkés vízszállító gépjármű alkalmas arra, hogy vízszegény területeken biztosítsa a gépjárműfecskendők vízutánpótlását, használható egy teljes raj szállítására, de önálló beavatkozó járműként is bevethető az általános tűzoltási és az erdőtüzes oltási feladatok során. Mint megtudtuk, a tűzoltóautó terepjáró képességekkel is rendelkezik. A szivattyú számítógépről vezérelt, három perc alatt képes kiengedni 7000 liter vizet.

A Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe hétszázötven négyzetkilométeren tizenegy települést fed le, ahol közel 57 ezer ember biztonságáért dolgoznak nap-nap után.

Az ilyen különleges szerek rendkívül fontos szerepet töltenek be, ugyanis a gyulai tűzoltók által védett területen nagyszámban fordulnak elő olyan külterületi vagy mezőgazdasággal összeköthető tűzesetek ahol a szerek vízzel való ellátása nem megoldható vezetékes hálózatról. A járművet Zanócz István gyulai tűzoltóparancsnok és a tűzoltók vették át.