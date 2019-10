Védők és ügyészek lehettek a megyei fiatalok

Több száz fiatal látogatott el szerdán a Békés megyei bíróságokra, illetve a Gyulai Törvényszékre az Igazságszolgáltatás Európai Napján. A diákok nemcsak az épületeket és a bíróságok működését, hanem a 21. századi technikákat, a távmeghallgatási rendszert és a beszédfelismerő szoftvert is tanulmányozhatták. Emellett a perszimuláció keretében az ügyészek, a védők és akár a vádlottak bőrébe is belebújhattak.

A Gyulai Törvényszék évek óta minden októberben programot hirdet a megye bíróságain az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából – tudtuk meg dr. Marton Erika szóvivőtől. – A kezdeményezés népszerű a fiatalok körében, jellemzően ezer vagy annál is több diák vesz részt a rendezvényeken. Idén is körülbelül ennyi tanuló kapcsolódott be az eseményekbe. A Békéscsabai Járásbíróságon közel háromszázan, a Gyulai Törvényszéken is száznál többen jártak, de a többi megyei bíróságon is nagy volt az érdeklődés.

Dr. Marton Erika kiemelte, legfőbb céljuk, hogy a diákokkal megismertessék az igazságszolgáltatás működését, illetve bepillantást engedjenek a munkafolyamatokba és a bírósági ügyekbe.

– Nem titkolt célunk, hogy a fiatalok jogtudatos gondolkodását is erősítsük – tette hozzá a szóvivő. – A programba idén először kerültek be központi elemként a bíróságokon alkalmazott 21. századi technológiák. Ilyen a távmeghallgató rendszer, aminek a segítségével a bírák akár több száz kilométerre lévő vádlottakat, tanúkat, szakértőket is kikérdezhetnek. A beszédfelismerő szoftver pedig egy olyan számítógépes program, amely egy mikrofon közbeiktatásával rögzíti, amit a bírák vagy a bírósági titkárok diktálnak.

Dr. Marton Erika hangsúlyozta, azt is bemutatták a fiataloknak, hogy már nem csak papíralapú ügyintézés zajlik, és a legtöbb ügyet interneten keresztül, online is intézhetnek az állampolgárok. Ennek részeként a tanulók bepillantást nyerhettek az elektronikus kapcsolattartásba, láthatták, hogy az sokkal több mint egy egyszerű e-mail küldése. Így szó esett az ügyfélkapu és a komolyabb azonosítási technikákat igényelő rendszer használatáról és azok fontosságáról is.

Fiatalokról lévén szó, a diákokat általában kalauzoló bírósági titkárok a gyermekközpontú igazságszolgáltatást is láttatták. A Gyulai Törvényszéken pedig az idén októberben éppen 120 éves épület történetét, művészettörténeti értékeit szintén emberközelbe hozták.