Újabb növényeket is vetnek

A közmunka-programban jelenleg hetvenen vesznek részt.

A legnagyobb létszám a mezőgazdasági programelemben dolgozik. Napjainkban bepótolják azokat a tennivalókat, amelyekkel elmaradtak a nagy esőzésekkor. Gyomtalanítanak a szabadföldi növénykultúrák között, a fóliáik alatt pedig hagyma és zöldség terem.

Oláh Kálmán polgármester elmondta, öt fóliában nő a burgonya, s a növénynek igen jó a hozama idén.

De a cékla, a sárgarépa is kellő terméseredménnyel kecsegtetett. Szükség is van rá, hiszen ezek a közétkeztetésben felhasználva, a vitaminpótlást szolgálják majd, akár ivóléként is feldolgozva. Erre építkezik most az önkormányzat, ezért telepítettek gyümölcsöst.

Ottjártunkkor a kápia paprikát gondozta egy munkás, a tíz fóliasátrat újabb növényeknek készítik elő. Elmondta, nemrég négy mázsa karalábét pucoltak meg az asszonyok. Ezeket a tavaly vásárolt zöldségdarabolóval felszelték, majd a vákuumcsomagolóval eltették. Vagyis minden dátumozva, kimérve került a fagyasztókba, így készültek fel az őszre és a télre.