Új kalandra indult a pecás duó

Kilencvenhat óra alatt 232 kiló halat fogtak a Békés megyei Domi-no Fishing Team tagjai egy lajosmizsei sporthorgásztavon. Külön érdekesség, hogy egy lénai tok is horogra akadt.

Oláh Imre és Antovszki László, a Domi-no Fishing Team két tagja már évek óta járja fáradhatatlanul a megye és hazánk horgászvizeit. A két sporthorgász a közelmúltban a lajosmizsei Fish Aréna tavat választotta. A 14 hektáros tónál tizenhét fából készült stég és fűthető faházak is találhatóak. Az átlagosan 1,7-2 méter mély vízben mindkét oldalon dupla nádszigetek találhatók, amelyek mentén egy „kíméleti területet” is kialakítottak.

A két fiatalember múlt hétfőn hajnalban, négy órakor indult el Békéscsabáról Lajosmizsére. Mintegy másfél óra alatt érkeztek meg úti céljukhoz, ahol egy kis séta és a körülmények feltérképezését követően el is kezdték a maratoni kalandot: – A tó arról is híres, hogy számos 25 kiló feletti ponty és amur található benne, így szép reményekkel vágtunk neki a horgászatnak. A rekord egy 29 kilós ponty – ecsetelte Oláh Imre csapatvezető. – Az első órák azonban csigalassúsággal teltek, nem igazán történt semmi érdemleges. Ha a csüggedés nem is, de némi kétely azért kezdett megfogalmazódni a srácokban, amikor váratlan dolog történt. Oláh Imre egy lénai tokot emelt ki a vízből.

– A hely erről a halfajtáról is nevezetes, de őszintén szólva nem gondoltuk volna, hogy éppen ez lesz az első fogásunk, mégpedig pellettel – tette hozzá. A 14 kiló 80 dekás lénai tokot komoly küzdelem után sikerült legyőzni, a „harc” közben a hal többször magasra feldobta magát a vízből a levegőbe. Miután Imre kiemelte, a halbölcsőbe került, amiben szinte teljesen végig ért, így hossza meghaladta az egy métert. A fotó után pedig természetesen ment is vissza a vízbe. A Fish Aréna eleve sporthorgászoknak nyújt kikapcsolódást, de a Domi-no-Fishing Team tagjai mindig, bárhol is legyenek, visszaengedik a halakat.

Az első szép hal után Imre és Laci haditervet és etetési módot változtatott, ami be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, beindultak a fogások. A fiúk összesen húsz halat fogtak a négy nap alatt, amelyek átlagsúlya elérte a 11,6 kilót. Pontyból Oláh Imréé volt a legnagyobb, 17 kiló 10 deka, amurból pedig Antovszki László vitte el a prímet, egy 12 kiló 80 dekás példánnyal.

A legizgalmasabb perceket egy kisebb hal, egy 7 és 8 kiló közötti amur okozta, amely a stég közelében alaposan megmakacsolta magát, még a merítőt is átszakította, annyira megvadult. Antovszki László és Oláh Imre azonban ezután is arra törekedett, hogy a halnak ne essen baja, sikerült kifogniuk, ellátták, majd visszaengedték a tóba.

– Összességében jól sikerült négy napon vagyunk túl, és kivételesen nem is nomád módon táboroztunk, mint korábban, hanem a komfortos faházakban – mondta Oláh Imre, aki elárulta, hamarosan talán magukkal viszik három hónapos kisfiát, Balázskát is, és Laci lányáról, Dórikáról sem feledkeznek meg.

Népszerűsítik a sporthorgászatot A Domi-no Fishing Team a 2010-es évek elején alakult, a csapat két állandó tagja Oláh Imre és Antovszki László. A fiúk a hobbi mellett a kezdetektől arra törekedtek, hogy népszerűsítsék a „Catch and release!”, „Fogd meg és engedd vissza!” elvet. Minden halat mérlegelés és fertőtlenítés után visszaengednek a vízbe. A csapat emellett néhány éve nagy sikerű horgászversenyt is rendezett Békéscsabán, amire az ország több pontjáról érkeztek résztvevők.

