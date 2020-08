Új időszámítás jön majd a kötelező jótállásban

Jövő januártól több ponton jelentősen változik a kötelező jótállásról, illetve a minőségi kifogás intézésének szabályairól szóló rendelet – tájékoztatott oldalán a Békés Megyei Kormányhivatal.

Jelenleg valamennyi, bruttó 10 ezer forint feletti értékű termék esetében egységesen egy esztendő a kötelező jótállás időtartama, ezt módosítja sávosan a jövő januártól életbe lépő rendelet. Eszerint 2021-től a 10 ezer és 100 ezer forint közötti termékeknél továbbra is marad az 1 év, a 100–250 ezer forintot kóstáló portékák esetében ennek duplájára, míg a 250 ezret meghaladó árú termékek esetében 3 évre emelkedik a kötelező jótállás időtartama.

Bővül a kötelező jótállással érintett termékek köre is. A jogalkotó lépést tart a fogyasztói társadalom szülte igényekkel, kihívásokkal és a korral, hiszen számos gyakorlati (jogi) problémára reagálva kerültek bele a rendelet mellékletébe az ajtók, ablakok, reluxák, riasztóberendezések is. A garázskapukra, garázsajtókra is kötelező jótállást kell adniuk az eladóknak. Januártól a rendelet hatálya kiterjed a zuhanykabinokra, kádakra és csaptelepekre, de a napkollektorok, napelemrendszerek, valamint a légdeszkák (hoverboardok), elektromos rollerek és az úgynevezett nyílt drónok is szerepelnek a mellékletben.

2021. január 1-től amennyiben már az első javítás alkalmával nyilvánvalóvá válik, hogy a termék nem javítható, úgy a vállalkozásnak 8 napon belül ki kell cserélnie azt, ha a cserére nincs lehetősége, ugyanezen időn belül a vételárat vissza kell fizetnie a vásárlónak.

Ugyanezek a szabályok érvényesek akkor is, ha már negyedik alkalommal visszük vissza javítani a terméket, vagy ha az 30 napon belül nem javítható. (Kivételt képeznek ez alól többek között az autók, elektromos kerékpárok, négykerekű motorok, motorkerékpárok.) Ha a javítás ideje a 15 napot meghaladja, arról a vásárlót tájékoztatni kell. A jótállás kezdő időpontja a jövőben – a legtöbb esetben – a termék vásárlásának a napja.

Új szabály, hogy a termék javítása esetén a jótállás időtartama annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a fogyasztó azt a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A csomagolás megőrzése a továbbiakban sem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének, vagyis nem kell megőrizni a dobozokat. A fogyasztó januártól a javítás iránti igényét nemcsak a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, hanem a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén is érvényesítheti.

A rendelet újítása az elektronikus jótállási jegy bevezetése is. Így nem kell a papíralapú jótállási jegyekre vigyázni, hiszen az elektronikus jótállási jegy érkezhet akár e-mailben, de megkaphatjuk kétdimenziós vonalkód (QR-kód) formájában is.