Traktorok Békésben: luxuserőgépek is szántják a földeket

Országosan több új mezőgazdasági gépet adtak el hazánkban az év első három negyedévében, mint egy évvel korábban. Békésben a vizsgált időszakban közel másfél száz új traktort helyeztek forgalomba. A legtöbbet a John Deere márkából regisztrálták, de Ferrari és Lamborghini erőgép is került a megyei gazdálkodókhoz.

Továbbra is bővül a mezőgazdasági gépek piaca Magyarországon: az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások az első három negyedévben mintegy 134 milliárd forint értékben vásároltak új gépeket, ami három százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derül ki az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) összeállításából. A mezőgéppiac koncentráltságát mutatja, hogy a végfelhasználóknak történő mezőgazdasági gépértékesítés közel hetven százalékát tíz cég adta az első kilenc hónapban. Közülük a három legnagyobb kereskedő az összes eladás valamivel több mint felét bonyolította. A gazdálkodók továbbra is az erőgépek beszerzésére költötték a legtöbbet, ami a vizsgált időszakban a mezőgazdasági gépberuházások összértékének valamivel több mint felét tette ki.

A legnagyobb részarányt az 50-100 lóerős, könnyű univerzális kategória képviselte. Legnagyobb darabszámban a különböző talajművelő gépeket vásárolták a gazdaságok, tápanyag-kijuttató gépekből és vetőgépekből kevesebbet vásároltak, mint tavaly, a növényvédő gépek eladása pedig harmadával csökkent.

Békés megyére az új traktorok forgalomba helyezéséről ez év októberéig állnak rendelkezésre eladási adatok. A Carinfo.hu szerint az idei esztendőben, januártól októberig összesen 142 darab új traktort helyeztek forgalomba megyénkben. Ez egyébként 17 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, akkor ugyanis 171 új traktort regisztráltak Békésben az év első tíz hónapjában.

Idén az új traktorral munkálkodó békési gazdák kedvence a John Deere lett, ebből 32 járművet vásároltak és állítottak üzembe a megyében. A Claas áll a második helyen 20 darabbal, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig ketten kerültek: a Case és a New Holland márkákból egyaránt 18-18 gépet helyzetek forgalomba Békésben. Érdekesség, hogy ugyanebben az időszakban a korábbi idők abszolút favoritjaiból összesen hetet regisztráltak. Zetorból ötöt, míg az MTZ-ből két darabot vontak be a mezőgazdasági munkákba a helyi gazdálkodók. Megemlítendő még, hogy a békési földeket ezentúl Ferrari és Lamborghini traktorok is művelik, a rendelkezésre álló adatok alapján idén ezekből is értékesítettek egy-egy darabot szűkebb hazánkban.

Egy, a 152 mezőgép-forgalmazó és -gyártó eladási jelentése alapján készült összeállítás szerint egyébként a vevők jelentős része bankhitel segítségével vásárol gépeket, és mint a Magyar Lízingszövetség adataiból kiderült, a mezőgazdasági gépekhez köthető finanszírozott összeg 24 százalékkal 72 milliárd forintra nőtt az idei év első három negyedévében.