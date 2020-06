Szerkesztőtársakká lépnek elő olvasóink

A Családok szakácskönyve – olvasóink legjobb receptjei címmel jelenik meg idén népszerű kiadványunk. A receptek beküldése a hajrájához érkezett, ugyanis június 20-a a határidő. Az album az előétel, leves, főétel, desszert tematikára épül.

A könyvbe kerülő több mint 150 receptet szakértő zsűri választja ki Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakácsnak, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének vezetésével. A receptbeküldők között robotgépet, elektromos kuktát és aszalógépet sorsolunk ki.

Özvegy Fekete Mihályné nagyon sok értékes receptet küldött már be. Éppen hírportálunkat olvasta, amikor kedden felhívtuk.

– Mióta a férjem elhunyt, illetve mozgáskorlátozott lettem, már nemigen sütök-főzök – mondta. – Mivel 80 esztendős vagyok, rengeteg olyan recepttel rendelkezem, melyeket másoknak is szívesen ajánlok. A fiam, a lányom, négy unoka és hat dédunoka is bearanyozza az életemet. Sokszor kérték a kedvenceiket, amiket én szívesen, nagy örömmel készítettem el.

A kondorosi Markos Mária természetesen ebédet főzött, amikor tegnap felkerestük. Pácolt pulykát sütött zöldségekkel, a tetején tojással, sajttal és tejföllel.

Olvasónk a legszűkebb élbolyban szerepel a több mint 30 beküldött receptjével.

– Örülök, hogy idén is megjelenik a szakácskönyv – emelte ki Markos Mária.

– Miként az előzőekben, úgy biztosan ebben is mindenki talál majd több olyan receptet, ami felkelti az érdeklődését, és elkészíti ennek alapján az ételt, ahogy én is sokszor megteszem.