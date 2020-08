Százmilliókért adják a luxust Békésben

Az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméterára megyénkben a családi házaknál 119 ezer, míg a panellakásoknál 256 ezer forint. A legmagasabb árakkal jellemzően Békéscsaba, Gyula és Orosháza környékén találkozhatnak a vevők. Rábukkantunk közel egymilliárdba kerülő ingatlanra is.

Orosházán árulják a megye legdrágább családi házát, közel egymilliárd forintért, azaz a luxusingatlan négyzetméterára több mint egymillió forint. Régiónkban a lakóingatlanokat átlagosan közel húszmillió forintért kínálják. A statisztikai adatokba azonban beleszámít a közel félmillió forintért és a több százmillió forintért ajánlott épület is. A hirdetések közt legnagyobb számban a családi házak, illetve a panellakások szerepelnek, ezekből van a legnagyobb kínálat megyénkben. Utóbbinál az Ingatlannet.hu statisztikái szerint 13 millió forint az átlagár: hirdet­nek 6,5 millió és 17 millió forintért is lakásokat. Családi házakat átlagosan 19,5 millió forintért lehet vásárolni, de itt a két véglet közt óriási a különbség: néhány százezerért, de közel egymilliárdért is lehet venni kertes házat Békésben.

Az Ingatlanbazar.hu oldalán meghirdetett házak közül 933 millió forintos vételárával kimagaslik egy orosházi luxusingatlan, mely több mint tíz szobával várja az új lakókat, a garázs pedig hat férőhelyes. Fürdőből négy van, wellnessrészlegből egy: a húsz méter hosszú fedett medence ellenáramoltatóval is fel van szerelve. Az új lakóknak jár a felszerelt szauna, a szolárium és a jakuzzi is, ez utóbbiban akár tízen is lazíthatnak. Mindezek mellett egy komplett fitneszterem is tartozik a házhoz. A kert háromezer négyzetméter, melynek öntözését akár mobiltelefonról is lehet vezérelni. A leírás szerint az ingatlan a világ bármely pontjáról irányítható intelligens rendszerrel rendelkezik, amivel minden elektromos eszköz elérhető.

Második helyre egy, a gyulai várfürdő mellé épült családi ház jutott. Ez négy éve épült és 218 négyzetméteres: többek között öt szoba, konditerem és egy merülőmedencével ellátott szauna is várja az új lakókat. A telek több mint ezer négyzetméteres, a modern locsolóberendezés sem hiányzik. A tulajdonos 195 millió forintot kér érte.

A dobogó harmadik fokára egy 107 millió forintért kínált csabai ingatlan került, mely nem egy tipikus családi ház. Összesen három épületrészből áll: két lakrészből és egy tíz éve épült, műhelyként és garázsként használt melléképületből. Ikerházként akár két család otthona is lehet, sőt kialakítható a jelenlegi műhelyből egy újabb ház is. A lakórészek valamivel több mint egy évtizede lettek ­teljesen felújítva, az 1200 négyzetméteres telket pedig értékes növényekkel ültették be.