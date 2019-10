Soltész Miklós: sikert hozott az összefogás

A békési megyeszékhelyen járt szerdán Soltész Miklós. Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a kormány az elmúlt években jó kompromisszumot kötött azzal, hogy támogatta Szarvas Pétert, mert ez az összefogás számos sikert hozott a település lakóinak életében.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, eseményüknek három fő témája van. Az egyik a csabai Fidesz-KDNP-s jelöltek önkormányzati választási indulása, a másik Békés megyei nemzetiségi csoportok állami támogatása, a harmadik pedig az egyházügyi terület.

Kifejtette, örömére szolgál továbbá, hogy az elmúlt években mind országosan, mind Békéscsabán is jelentős változások történtek két nagy szakterületén belül. Az egyházi közösség, a város, és a kormány összefogásával megvalósulhatott az evangélikus nagytemplom felújítása, és az egyéb egyházi közösségek is fontos támogatásokhoz jutottak. Utóbbi ugyanúgy igaz a helyi nemzetiségekre is, melyek segítése 2010 óta ötszöröződött.