Sokat spórolhatnak Csabán az óvodák kiadásain

Hamarosan elkezdődik a Lencsési-lakótelepen lévő Napsugárovi korszerűsítése, a Manóvárovi felújítása pedig jelenleg is zajlik. Előbbi egy év múlva, utóbbi jövő tavasszal érhet véget. Abban, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak, az önkormányzat jelentős szerepet vállalt.

Rövidesen elkezdődhet a Napsugárovi felújítása mintegy 67 millió forintból. A városi közgyűlés kiválasztotta a kivitelezőt, csak az ötödik közbeszerzési eljárás volt eredményes. Hogy a beruházás megvalósulhasson, az önkormányzat csaknem 20 millió forintot biztosít saját forrásból – jelentette be nemrég sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester – aki családbarát intézkedésként értékelte a fejlesztést –, a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok, a Hajrá Békéscsaba-frakció nevében pedig Csányi Illés önkormányzati képviselő.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita elmondta: a Napsugárovinál szigetelik a homlokzatot, a zárófödémet, korszerűsítik a központi fűtési rendszert, cserélik, rendbe teszik a nyílászárókat, valamint napelemeket telepítenek, illetve akadálymentesítés szintén szerepel a programban. A beruházás nagyjából egy év múlva érhet véget.

Közben zajlik a Manóvárovi energetikai korszerűsítése is, több mint 100 millió forintból. Hogy a fejlesztés megvalósulhasson, az önkormányzat itt is jelentős szerepet vállalt, több mint 53 millió forintot biztosított saját forrásból az európai uniós támogatás mellé. A kivitelező kiléte tavasszal dőlt el – a harmadik közbeszerzési eljárás lefolytatása után –, és a beruházás a tervek szerint jövő áprilisban fejeződik be. Hasonló munkálatokat végeznek, mint amikre a Napsugárovi esetében lehet számítani: azaz szigetelnek, nyílászárókat cserélnek, korszerűsítik a fűtési rendszert, napelemeket szerelnek fel, ezenfelül akadálymentes bejáratot és akadálymentes illemhelyiséget ugyancsak kialakítanak.

A nyílászárókat kicserélték, korszerűsítették, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelése is elkészült – jelezte dr. Sódar Anita ügyvezető. Hozzátette, most a központi fűtési rendszer rendbe tétele van folyamatban, illetve a jövőben várható a zárófödém utólagos hő- és vízszigetelése.

A városfejlesztési cégnél kiemelték: azzal, hogy felújítják, fejlesztik az önkormányzat tulajdonában lévő épületeket, lehetővé válik, hogy az intézmények hatékonyabban használhatják fel az energiát, racionálisabban gazdálkodhatnak. A beruházások emellett hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását.