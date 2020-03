Rekordot döntenének a haltelepítésekkel megyénkben

Megkezdte az idei haltelepítéseket a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a közelmúltban. A KHESZ törekszik arra, hogy a jegybevételek minél nagyobb százalékát fordítsa telepítésekre, eleget téve ezzel a horgászok évről évre fokozatosan növekvő elvárásainak.

Nemes Attila, a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezetője elmondta, 2020-ban a korábbi évek gyakorlatát folytatva ütemezi a haltelepítéseket a KHESZ.

– A telepítések legnagyobb százalékát továbbra is a horgászok által elvihető, szakmai nyelven háromnyarasnak hívott ponty telepítése fogja biztosítani, amit a KHESZ igyekszik havi rendszerességgel végezni, igazodva az ünnepekhez és a hosszú hétvégékhez egyaránt – fogalmazott a szakember. Hozzátette: a nagyobb arányú pontytelepítések várhatóan a március eleje és április eleje közötti időszakban, június végétől július közepéig, valamint szeptember közepétől október elejéig zajlanak majd.

Mint megtudtuk, a KHESZ kezelésében álló halgazdaságok halastavai az elmúlt évben pályázati forrásból megújultak, így a horgászvizekbe kihelyezni tervezett, horogérett ponty telepítésénél a saját termelésű állomány aránya elérheti a teljes éves telepítés 40 százalékát.

– A ponty mellett törekszünk a termelőktől a rendelkezésre álló ragadozó halfajok közül a csukát és a süllőt is kihelyezni. Továbbá kizárólag a folyószakaszokba tervezünk növendék- vagy felnőttkorosztályú harcsát telepíteni a jobb megmaradás érdekében – ecsetelte. – Ezek a korosztályok nehezebben beszerezhetők, és kilónkénti áruk 3-5 kilogramm ponty árának megfelelő. A folyószakaszok kecsegeállományát továbbra is gyarapítani fogjunk kétnyaras halakkal. Holtágakba, tavakba és csatornákba évről évre compót is eredményesen helyezünk ki.

Nemes Attila kiemelte: ha az ígéretek realizálódnak, menyhalat, balint, jászkeszeget, sügért, bodorkát és vörösszárnyú keszeget is kihelyeznek.

– A tudományos műhelyek kutatói tevékenységének köszönhetően bízunk benne, hogy a távlati terveink között a domolykó, a szilvaorrú keszeg, a paduc, nem utolsósorban a márna telepítésére is lehetőség nyílik majd az ideális életteret biztosító folyószakaszokra – hangsúlyozta. – Bízunk abban, hogy a tavalyi 127 telepítési alkalmat idén mind a telepítések számában, mind a telepített halak mennyiségében is meg tudjuk haladni. Ezzel párhuzamosan törekszünk arra, hogy a területei jegybevételek minél nagyobb százalékát fordítsuk haltelepítésekre, eleget téve ezzel a horgászok elvárásainak.