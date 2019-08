Rangos elismerésekkel tértek haza mestereink

Újabb elismerésekkel tértek haza a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai az elmúlt napokban Budai Várban tartott Mesterségek Ünnepéről – számolt be hírportálunknak Pál Miklósné elnök, aki szintén a díjazottak között szerepel.

Pál Miklósné beszámolójából kiderült, egyesületük egyik fontos feladata, hogy olyan kitüntetésekre terjessze fel tagjait, amely számukra erkölcsi és szakmai elismerést jelent. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) által alapított díjak közül a Király Zsiga elnevezésűt ezúttal Dunainé Pszota Mária, mezőkovácsházi szövő vehette át.

Hozzátette, tagjuk ajánlása mellett azért döntöttek, mert évtizedek óta végez áldozatos tevékenységet közösségszervezőként, hiszen több szakkört is működtet, emellett önálló mesterként is kimagasló eredményeket ér el folyamatosan. A másik, szintén NESZ által alapított díjat, az Év Ifjú Mestere elismerést pedig Debreczeni Klára, fiatal mezőberényi takácsszövőjük érdemelte ki.

A harmadik díjat, a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelét maga Pál Miklósné hozhatta haza Budapestről. Kitüntetését azon munkájáért ítélték neki, amit a népművészet életben tartásáért végez. Kérdésünkre az egyesületi elnök elmondta, díjazása váratlanul érte, és rendkívül nagy öröm számára, hogy amit az elmúlt három-négy évtizedben részben Békés megyében, részben pedig az egész országban a népművészetért tesz, azt a NESZ mellett már az akadémia is elismerte.

Véleménye szerint utóbbihoz az is hozzájárult, hogy az elmúlt évben a az országos szövetséggel, illetve néhány segítőjével együtt az akadémia megrendelésére megvalósították a budapesti Műcsarnokban azt a kiállítást, amely az élő népművészet teljes tárházát bemutatta.

Dunainé Pszota Mária elmondta, a Király Zsiga-díj azon személyeknek ítélhető meg, akik évtizedekig sikeresen adták át másoknak a népi kézművességben megszerzett tudásukat. Ő maga elsősorban szövéssel foglalkozik, ebből kapta népi iparművész címét egykoron, majd egy szakoktatói képzést is elvégzett mesterségében.

Hozzátette, ugyan alapvetően népművelő pedagógus végzettsége van, de már hosszú ideje népművelőként tevékenykedik, mellyel még Kaposváron kezdett el foglalkozni. A szövésen kívül pedig az elmúlt években olyan mesterségeket is elsajátított, mint az ékszerkészítés és a nemezelés. Továbbá immár harmadik évtizede Mezőkovácsházára költözve gyermekszakköröket, és táborokat, illetve az utóbbi időben egy EFOP-os pályázat jóvoltából felnőtt szakköröket is indít. Mindemellett megalapította a Kovácsházi Kézműveskört, ami már több, mint ötven tagot számlál.

Végül elmondta, közösségi tevékenységén túl természetesen nagy hangsúlyt fektet egyéni munkájára is, amiben több sikeres pályázaton vett részt, és ahogy eddig, úgy a továbbiakban is tanítványai képzése mellett saját tudásának bővítésén is dolgozik. Díjazása váratlanul érte, és erőt ad számára ahhoz, hogy megtarthassa, amit eddig elért.