Pótolják a kajszikészletet, aztán jön a szilvaszezon

Nagyüzem van megyénk pálinkafőzdéiben. A kajszibarack főzése a hajrájához érkezett, közben megkezdődött a korai szilvák szedése, cefrézése. Tavaly a fagy elvitte a kajszi nagy részét, megcsappantak az otthoni készletek, és az idei jó termés miatt többen vásároltak is barackot, hogy elegendő pálinkájuk legyen. Az otthonfőzést sokan választják megyénkben, de ehhez is kellő szakértelem szükséges.

Ifj. Nagy Árpád, a békéscsaba-mezőmegyeri Árpád Pálinka főzőmestere elmondta, sok helyen hiába volt bőséges a kajszitermés, a pálinkakihozatal nem mindig az igazi. Akik ugyanis nem ritkították meg az ágakat, azoknál túlterhelt lett a fa a sok, apróbb gyümölcstől. Ezek viszont nem cukrosodtak, édesedtek be úgy, ahogy kellene. Mindez az ital illatában, ízében is megmutatkozik. Ugyanakkor nagyon jó pálinkák is születtek. Fontos volt időben feliratkozni, mert a cefrézés után két héten belül ki kell főzni a kajszibarack-pálinkát.

– Egyre többen kérnek tanácsot tőlünk, majd ennek megfelelően enzimeket, élesztőket, tápanyagokat használnak a cefre erjesztésénél – ecsetelte a főzőmester. – Így korrektebb, hibamentesebb, gyümölcsösebb, jobb kihozatalú pálinkákhoz jutnak. Nagyon jó látni, hogy a minőségi pálinka a fiatalabb generációt is érdekli, mind a fogyasztásban, mind a készítésben.

A főzőmester kitért arra, a megyében továbbra is a szilvapálinka vezet, a korai fajták nagyok, szépek, egészségesek, így ízletes nedűben, jó kihozatalban bíznak a főzetők.

Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló, a Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. kóstolóházának vezetője kiemelte, nem indult jól a szezon. A sok csapadék miatt a faeper, a meggy és a cseresznye is csalódást okozott. A kajszinál a fajtától is függött, hogy mennyire cukrosodott be a gyümölcs, illetve mennyire volt vizes.

– A szélsőséges időjárás, főként a vihar- és a jégkár nagyon sok gyümölcsöt tönkretett – emelte ki Fabulya Attila. – Sajnos, meg kellett tanulnunk a szupercella kifejezést, és ezzel együtt kell élni, ami a gyümölcstermesztőknek sem jó. A szilváknál nagy az eltérés mennyiségben és minőségben, kiugró évünk biztosan nem lesz. A megyében a legtöbben veres szilvából főznek pálinkát. A békési eredetvédett szilvapálinkának is legalább 51 százalékban veres szilvát kell tartalmaznia.

Fabulya Attila kitért arra, a málna egyötöde volt a tavalyinak, viszont az erdei, vadon termő gyümölcsök jól teremtek. A fogyasztói szokások megváltoztak, a pálinka nyerő pozícióba került, mert száz százalékban gyümölcsből készül, hungarikum, a magyar gasztrokultúra egyik jelképe.

Ifj. Nagy Árpád és Fabulya Attila egyaránt hangsúlyozta, hogy sokan próbálkoznak az otthonfőzéssel, kisebb-nagyobb sikerrel. Sok gyakorlás, szakmai ismeret kell ehhez, valamint rizikó is van benne, ugyanis a nem megfelelően előállított pálinka tartalmazhat az emberi szervezet számára káros, akár méreganyagokat is.