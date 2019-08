Ötmilliárd forintból épül meg a Fürjesi út

Egy 5 milliárd forintos beruházás részeként rövidesen megkezdődik és három éven belül, 2022 végére befejeződik a Fürjesi út teljes korszerűsítése. Az út az épülő M44-est, a 44-est, a 47-est és a 4432-es Csanádapáca felé vezető utakat köti majd össze, lényegében egy elkerülő lesz – jelentette be a helyszínen, a Csanádapácai és a Fürjesi út kereszteződésében Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere.

Hanó Miklós alpolgármester elmondta, a Fürjesi út egykor a Szabadság termelőszövetkezethez tartozott, annak felszámolását követően került a városhoz. Évtizedekkel ezelőtt, az 1990-es években felmerült, hogy korszerűsíteni szükséges, ez most a Modern Városok Programban valósulhat meg nettó 5 milliárd forintból. Hozzátette – és a helyszínen tapasztalható volt –, hogy az érintett út jelentős forgalmat bonyolít le, több teherautó most is így kerüli el Békéscsaba belterületét.

A gondolatot folytatva, Hanó Miklóshoz csatlakozva Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szintén kiemelte, a korszerűsített Fürjesi út mindemellett tehermentesítené a belvárost is, hiszen arra terelnék a Dél-Békésből jövő vagy a Dél-Békésbe tartó, főleg mezőgazdasági terményeket szállító és nehéz teherautókat, és a járművek azonnal elérhetnék a 47-est, a 44-est és az M44-est. Sőt, a jaminaiak egy része is gyorsabban elérhetné valamelyik főutat a Fürjesi út révén.

A felújított és elkerülőnek tekinthető, 2×1 forgalmi sávos Fürjesi út másodrendű főútként fog üzemelni, a száma 444-es lesz. A politikusok részletezték, a Fürjesi út a maga 5,2 kilométeres hosszán négy utat köt majd össze: a Békéscsaba és Kondoros között is épülő M44-est, a 44-est, a 47-est, valamint a Csanádapáca felé vezető 4432-est. Az M44-esnél egy csomópontot alakítanak ki, a 44-essel, a 47-essel és a 4432-essel való kereszteződésben pedig körforgalmak lesznek.

Hanó Miklós és Herczeg Tamás elmondták, a Fürjesi út mentén bicikliutak vagy szervizutak épülnek, amelyek egyrészt a kerékpárosok biztonságát, másrészt a közelben lévő termőföldek és tanyák megközelíthetőségét hivatottak szolgálni.

Hangsúlyozták: a körforgalmakban közvilágítást építenek ki, amit a városi hálózattal ugyancsak összekötnek a Csanádapácai út mentén kivezetve.

Aláhúzták: hamarosan elkészül és járható lesz az M44-es Kondoros és Tiszakürt közötti, nagyjából 60 kilométeres szakasza, emellett épül és a következő évben készül el a Kondoros és Békéscsaba közötti része. A Fürjesi út kapcsán pedig rövidesen elindulhatnak az előkészítő munkák.