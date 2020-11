Orosházán is emberfeletti munkát végeznek a gyógyítók

Az Orosházi Kórház sorozatot indított azokról az orvosokról, ápolókról, takarítókról, akik a Covid-osztályokon dolgoznak. Ők mutatják be, mit éreznek, mik a félelmeik és mi az, ami motiválja őket minden szolgálat előtt és közben. Ők azok, akik fotón is vállalják önmagukat egy 12 órás szolgálat előtt és után. Ez a Covid valósága, ami elképesztő feladat elé állítja őket.

Nem a tévés szappanoperák szerzői, hanem az élet írja a gyógyítók mindennapjait. Az orosháziak betekintést engedtek nem hétköznapi munkájukba. A dolgozók a kórház hivatalos közösségi oldalán nyilatkoztak. A Légúti Betegellátó Tömbben a gyanús és az igazolt Covid-betegek fekszenek. A krónikus osztály helyén az eddigiektől eltérő gyógyítás zajlik a nap 24 órájában. Ide sokféle szakágról érkeztek a kollégák, vannak a sebészetről, a rehabilitációról és a fül-orr-gégészetről.

Püspöki Zsolt főnővérhelyettes, intenzív terápiás szakápoló és Tóthné Annus Veronika diplomás ápoló műszak előtt és után. Kőkemény munkát végeznek az intézményben, cél, hogy minél több koronavírusos beteg gyógyultan mehessen haza /Fotó: Orosházi Kórház/

– A védőruha nehéz, meleg, és a betegek csak a szemünket látják. Nehéz így bizalmat építeni, kapcsolatot teremteni, ami alapja az ápolói munkának. De erre esküdtünk fel, bele kell állni, mert az itt fekvő embereknek mi jelentjük a gyógyulást – mondta a fiatal sebészetis ápoló, Banyó Barbara.

A 23 éve a pályán lévő Kovácsné Tóth Hajnalka is hasonlóan látja belülről:

– A védőruházat miatt fizikailag is megterhelő az egész. Teljesen új a hely, a kollektíva, ráadásul aktív műtétes szakmából légúti belgyógyászatra kerülni komoly kihívás volt. A lányok jó fejek, mindenki figyel, segít a másiknak, hiszen a Covid-részleg komoly csapatmunka. Nagyobb odafigyelés szükséges egymásra és a betegekre is. Amikor beöltözöl, és csak pár óránként jöhetsz ki egy rövid időre pihenni, az nagyon kemény. Jó lenne visszamenni a 4-5 éves gyerekek közé a gégészetre. De tudom, tudjuk, hogy ez most nem kívánságműsor. Ez a valóság, amibe beledörgölte az orrunkat az élet – mondta Hajni.

ITO – a három betű egymás mellett, amitől összeszorul az ember gyomra a kórházban. Az intenzív terápiás osztály, ahova azok kerülnek, akiknek közvetlen veszélyben van az életük. De a járvány még ezt is tudta fokozni, mert létre kellett hozni a kórházban a Covid ITO-t, ahol a koronavírus-fertőzött betegeket kezelik. Az egészségügy legmagasabb szintű betegellátása zajlik ezeken az osztályokon. Az orvosok mellett a szakápolók is speciálisan képzettek, ahol állandó a pörgés és a feszültség. És erre tett rá egy lapáttal a Covid…