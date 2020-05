Megyeszerte nyugdíjba vonult a kézfogás

A koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos legfontosabb szabályok közé tartozik, hogy kerüljük el a társas érintkezési formák hagyományos változatait, lehetőség szerint magát a találkozást is. Amennyiben mégis szükséges embertársainkkal személyesen is beszélnünk, a szakemberek szerint mindenképpen mellőzzük a kézfogást, a puszit vagy az ölelést.

A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, ezért a szakemberek azt javasolták már a járvány kezdetekor, hogy néhány egyszerű higiénés szabályt tartsunk be, amivel jelentősen csökkenthetjük az esélyét annak, hogy elkapjuk a fertőzést. Emiatt a megszokott érintkezési, üdvözlési formákat tanácsos mellőzni, mint a baráti ölelés, a puszi vagy akár a kézfogás.

– Megfogadtam ezt az intelmet, hölgyeket csak szóban üdvözlök, férfiakat pedig – a kézfogás kiváltásaként – könyökünk összekoccintásával. A tiszteletet, üdvözlést – bár mi, magyarok szeretjük a közvetlenséget – testi kontaktus nélkül is meg lehet adni. Amint a vírus „visszavonul”, és nem fenyeget már minket, visszatérhetünk a megszokott ölelésekhez, kézfogásokhoz, a kedvelt üdvözlési formáinkhoz – mondta el hírportálunknak Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke.

Hasonlóan tesz Seregi Zoltán is, amikor ismerőssel találkozik, bár esetében a boka óvatos összeérintése sem ritka köszönési mód.

– Ajánlották, hogy az öklünket koccintsuk össze üdvözlésnél. De ami talán még ennél is biztonságosabb, – bár olykor vicces helyzeteket teremt – ha felemeljük kicsit a lábainkat, és a lábfejeket a bokánál finoman összeérintjük – árulta el a Jókai színház igazgatója. Mint mondja, a többség nevetve viszonozza a „lábköszöntő” gesztust. Ugyanakkor az igazgató elárulta, családtagjai esetében nem tudja alkalmazni a távolságtartást, hiszen nem könnyű puszi, ölelés nélkül üdvözölni szeretteinket.

Rakonczás Szilvia számára is nehéz, elmondása alapján majdhogynem lehetetlen betartani, hogy mostanság nincsen puszi és ölelés.

– Amikor a járványveszély kiderült, egyértelmű volt, hogy ilyenfajta testi kontaktusokra nincsen továbbiakban lehetőség. Azonnal nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy rendszeresen fertőtlenítenünk kell a kezünket. Mi elsősorban nem kezet fogunk a hozzánk betérőkkel, ugyanakkor az általuk megérintett könyvet vesszük át, ezért már a koronavírus-járványveszély miatti bezárás előtti napokon kesztyűben nyújtottuk át vagy kaptuk meg a könyveket. Ugyanakkor a kollégák esetében is azt tapasztalom, senkinek nem okoz problémát, hogy most nem fogunk kezet. Új partnereink számára is egyértelmű, hogy egymás szemébe nézve, fejbiccentéssel tudjuk pótolni a gesztust – mondta el a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. Hozzátette, hogy véleménye szerint ezt a protokollt még jó darabig alkalmaznunk kell partnereinkkel, ismerőseinkkel, amit egy kis odafigyeléssel hamar megszokhat az ember.