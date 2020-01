Kulcskérdés a kisgyermekes szülőknél az időbeosztás

Számos új kutatás szerint a munkavállalók oldaláról a rugalmasság az egyik legfontosabb elvárás a munkáltatóval szemben. A cégek pedig – függetlenül attól, hogy fizikai vagy inkább irodai, szellemi munkáról van szó – sokat fejlődtek e téren. Ez az átalakuló közeg a kisgyermekes édesanyáknak is kedvez, akiket egyre több munkavállaló igyekszik bevonni, újból visszacsábítani a munka világába – tette közzé nemrégiben a Prohuman, a régió egyik HR-szolgáltatója.

Nincs ez másképp szűkebb hazánkban sem, legalábbis az általunk megkérdezett megyei vállalatok is hasonlóan nyilatkoztak. Czétényi Róbert, az ipari robotokat gyártó, füzesgyarmati telephellyel is rendelkező KUKA Hungária Kft. HR-vezetője elmondta, a társaságnál kiemelten fontosnak tartják a munka-magánélet egyensúlyának megtartását. Ennek egyik pilléreként arra törekednek, hogy a munkába visszatérő édesanyák számára minél rugalmasabbá tegyék a munkavégzést.

– A műszakba visszahelyezkedő édesanyák kétféle lehetőség közül választhatnak: amennyiben úgy döntenek, hogy teljes műszakot tudnak vállalni, akkor a két műszakos munkarend helyett dolgozhatnak egy műszakban. Ilyenkor csúsztatott, későbbi munkakezdést tudunk biztosítani kollégáink részére. Ha ez a lehetőség nem megfelelő számukra, akkor természetesen részmunkaidőben is alkalmazzuk őket – részletezte Czétényi Róbert.

Hozzátette, az utóbbi opció nem csak a törvényileg előírtak szerint, a gyermek hároméves koráig választható. Abban az esetben is rendelkezésre áll, ha az édesanya a családi teendők miatt csak részmunkaidőben tud dolgozni. Megjegyezte, a szellemi munkavállalók esetében is a rugalmasságra törekednek, igény szerint lehetőség van teljes és részmunkaidőben is visszatérni hozzájuk.

Kása István Zoltán, a Marzek Kner Packaging és a Marzek FlexiLog Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel várják vissza a kisgyermekes szülőket. Számukra termelési területtől függően felajánlják az átfogó műszakban (reggel nyolctól délután négyig) való munkavégzést, vagy igény esetén megvizsgálják a rövidebb munkaidő-beosztás lehetőségét.

– Utóbbi jellemzően négy- vagy hatórás napi leterhelést jelent. Anyagi forrással támogatjuk a beiskolázást, családi napokat szervezünk, és karácsony közeledtével programokkal kedveskedünk a szülőknek, valamint a kicsiknek – tette hozzá az ügyvezető.

A kisgyermekkel együtt járó feladatok miatt fontos a precíz időbeosztás. Ebben az élethelyzetben pedig sokat segíthet a rugalmas munkaidő. A békéscsabai Kazár Judit a közszférában dolgozik, és október 4-én állt vissza a munkába. Két kisfiú édesanyja, kisebbik fia, Zolkó nyáron töltötte be a második életévét. Így még most is gyesen van. Elmondta, a munkáltatója nagyon figyelmes volt, megkérdezték például, mennyire tudja megoldani a gyerekek ellátását a munka mellett.

– Illetve elmondták, hogy most már lehetőség van négy- vagy hatórás munkaidőben dolgozni, és azt is megtudakolták, hogy sokat túlórázok-e, mert nem szeretnék, ha túlterhelnének. Mindenki nagyon segítőkész, a légkör pedig igazán családbarát. Az a fontos, hogy a rám bízott feladatokat elvégezzem, de ha a gyerekekért mennem kell, minden esetben elengednek, ha kérem – részletezte az édesanya a saját tapasztalatait.