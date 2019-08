Készítsük fel a gyermekünket az ősszel rá váró új kihívásokra

Közeledik a szeptember, megnyitják kapuikat a gyermekek előtt az óvodák, iskolák. Nem könnyű beszokni, visszaszokni az intézmények által felállított napirendbe, megfelelni a pedagógusok elvárásainak. Van pár hasznos tanács azonban, amit a szakemberek szerint, ha a szülők megfogadnak, akkor jelentősen megkönnyíthetik a gyermekeik dolgát.

Hajdu Lívia és kislánya, Tamara a héten kezdik a beszoktatást. Az édesanya fontosnak tartotta, hogy lelkileg is felkészítse gyermekét a változásra. Ezért a nyílt napokon minden óvodát körbejártak, rászánták az időt, és mindenhol legalább két-három órát eltöltöttek az ottani pedagógusokkal, gyerekekkel.

– A körzetünkhöz tartozó intézményben kezd szeptemberben Tamara. Sajnos a szülői értekezletről lecsúsztunk, de hamarosan ellátogatnak hozzánk az óvónők, így a kislányom szobájában tudnak majd kicsit összeismerkedni. Szeptemberben pedig már az első napon ott kell hagyni Tamarát, és csak alvás után lehet érte menni – mondta el Hajdu Lívia.

Már nyáron megkezdik a beszoktatást az óvodába

– A hatályos jogszabályok alapján, azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, óvodakötelesek, és szeptember 2-án elkezdik az intézménybe való beszokást. Azok az apróságok, akik nem válnak szobatisztává, egy kérelemmel, orvosi javaslattal, illetve jegyzői engedéllyel maradhatnak a bölcsődében. Az őszi születésű gyermekek esetében választhat a szülő, elmehetnek óvodába, vagy maradhatnak a bölcsődében, akár következő év szeptemberéig – árulta el a Pásztor utcai bölcsőde vezetője. Petrovszkiné Csanki Katalin hozzátette, fontos, hogy a pedagógusok és a szülők is figyelembe vegyék azt, hogy minden gyermek más és más. Ennek ellenére a bölcsőde vezetője azt tapasztalja, hogy a szülők többsége már májusban beíratja gyermekét az óvodába, pedig gyakran előfordul, hogy szeptemberig nem válik szobatisztává, vagy szociális kapcsolatai, önállósodási törekvései alapján nem érett még meg az óvodára.

Orvos Mónika, a Pásztor utcai bölcsőde gondozója kiemelte, a szülők elsősorban a szobatisztaság miatt aggódnak. Ami szerinte némileg kitolódott, mert a mostani pelenkák sokkal kényelmesebbek, jobb minőségűek, illetve a szülők is türelmesebbek, inkább kivárják, hogy a csemetéjük kezdeményezze a bili használatát.

– A szobatisztaság feltétele az óvodaérettségnek. Azonban vannak későn érő gyermekek, akiknek hagyni kell időt, hogy maguk jussanak el a szobatisztaságig. De találkoztunk már olyan csemetével is, aki ugyan szobatiszta volt, de olyan temperamentummal rendelkezett, ami miatt nem javasoltuk az óvodát. Továbbá azt vesszük észre, hogy a szülők egyre inkább kikérik a véleményünket, de persze mindig a szülőnek kell döntenie gyermekéről – mondta el Orvos ­Mónika.

A Lenkey utcai óvoda pedagógusai is a fokozatos beszoktatásban hisznek. Az év bármelyik napján bejöhetnek a leendő kiscsoportosok a szüleikkel az óvodába, és megismerkedhetnek az ott dolgozókkal, a gyerekekkel, felfedezhetik az udvart és a csoportszobájukat. – A legtöbb szülő a gyermekével eleinte csak egy-két órát tölt itt nálunk, és fokozatosan jutnak el odáig, hogy egyedül hagyják csemetéjüket velünk. Illetve egyre több édesapa jön el a beszoktatáskor és segít gyermekének megbarátkozni az új helyzettel – mondta el Demcsák Jánosné óvodapedagógus. A szakember hozzátette, annak a gyermeknek, aki önállóságra van szoktatva, könnyebb a beilleszkedés, mert neki nem jelent nehézséget, például az öltözködés, az étkezés, vagy éppen a csap kinyitása. S az is sokat számít, hogy a szülő miként hangolja rá gyermekét az óvodára.

– Mi minden esetben azt tanácsoljuk a leendő kiscsoportosok szüleinek, hogy mondjanak el mindent a gyermeknek, beszéljék meg, mit fog történni az óvodában, mikor jönnek el érte, mire figyeljenek itt-tartózkodásukkor, így neki is könnyebb elfogadni ezt az új élethelyzetet.

Ne azt hangsúlyozzuk, hogy teher az iskola

Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, főiskolai docens lapunknak elmondta, ahogy a természetnek is van egy körforgása, úgy az embereknek is másképp kell készülni a nyárra, illetve másképp a télre. Hiszen az előbbi inkább a szabadságok, az utóbbi pedig a munka és tanulás időszaka. A mögöttünk álló hónapok a gyerekeknek arra is alkalmasak voltak, hogy kipihenjék magukat, feltöltődjenek és új erővel kezdjék el a tanévet.

Kiemelte, iskolába nem csupán kötelességből kell járni, hanem jó esetben a diákok ki tudnak ott teljesülni, hiszen olyan dolgokat ismerhetnek meg, illetve csinálhatnak ott, amiben élvezetet és örömet találnak.

A szülők számára a legfontosabb tanácsa az iskolakezdési időszakhoz, hogy semmiképp se sajnálják a gyermeket, ne hangsúlyozzák azt, hogy ez mekkora teher lehet számára. Helyette inkább biztassák azzal, hogy újra találkozhat a barátaival, továbbá az új ismeretek megszerzésével többek és gazdagabbak lehetnek. Tehát mindig a pozitívumokra kell helyezni a hangsúlyt.

A tanácsadó szakpszichológus hozzátette, az iskolakezdés rengeteg új lehetőséget is adhat a gyermeknek. Például ami az előző évben nem sikerült, azt az új tanévben, a tapasztalatok alapján újra meg lehet próbálni. Ezen belül fontos lehet többek közt az időgazdálkodás. Ilyenkor érdemes megbeszélni, a gyermek hol csúszott el az előző évben, illetve hogyan tudja most úgy beosztani a teendőit, hogy több ideje maradjon játékra, miközben a tanulásban sem marad le. Ennek legegyszerűbb és legcélravezetőbb módja az előre meghatározott napirend, amelyben érdemes felosztani a tanítás utáni pihenést, a délutáni tanulást, az étkezést, edzéseket, valamint a különórákat is.

A legfontosabb azonban az infokommunikációs eszközökkel – telefon, tablet, számítógép (amennyiben nem szükséges a tanuláshoz) – kapcsolatos szabályok felállítása. Javaslatai szerint ezeket ugyanis hétköznapokon fél óránál, hétvégén pedig egy óránál tovább nem szabad használnia a gyereknek, mert könnyen elvonhatják a figyelmét a lényeges dolgokról.

Kiemelte, éppen ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ezek az eszközök ne is legyenek tanulás ideje alatt a közelében, hiszen az érkező üzenetek, értesítések mind kizökkenthetik a feladatokból.

Végül elmondta, mindezen túl rendkívül fontos a gyermek számára a saját felelősség hangsúlyozása a tanév megkezdése előtt. Hiszen nem az édesanya, édesapa jár iskolába, így nem is az ő feladatuk számontartani, hogy mikor, miből lesz dolgozat, mikor kell vinni a beadandókat, vagy mely napokon kell ott lennie a tornazsáknak.

Hozzátette, az első osztályosoknak természetesen még szükségük van segítségre az iskolatáska bepakolásánál, de ott sem szabad helyette megcsinálni, inkább vele együtt érdemes előkészülni, majd lassacskán teljes egészében rábízni ezt a feladatot. Ez azért is lényeges, mert amennyiben általános iskolában némileg nem önállósodik a gyerek, úgy azt a későbbiekben még nehezebben fogja megtanulni.

Több feltételnek kell megfelelni

Az óvodaérettség alapvető feltétele a szobatisztaság. A nem szobatiszta gyermeket a legtöbb óvoda nem tudja fogadni. És bár előfordulhat az új helyzet miatt egy-egy baleset, vagy hogy a kicsi későn ér ki a WC-re, illetve belefeledkezik a játékba, de mindez csak egy-egy alkalmat jelent. Emellett az óvodában elvárható már egy bizonyos fokú önállóság, például a cipőt fel-le tudja venni, vagy a nadrágba bele tudjon bújni. De az óvodásnak nem csak az öltözködés terén kell önállónak lennie: egyedül kell étkeznie, a villát, kanalat magabiztosan kell használnia. Illetve fontos, hogy a gyermek legalább az alapvető igényeivel kapcsolatban ki tudja magát fejezni, például tudjon szólni, ha WC-re szeretne menni, éhes, szomjas, vagy éppen fáj neki valahol. A testi fejlettség mellett kiemelt szerepet kap az is, hogy pár órára el tudja fogadni édesanyja távollétét, tisztában legyen azzal, hogy óvodai tartózkodása nem végleges, a szülei érte fognak jönni.

Sokat felejthetnek a szünidőben

Kovács Nóra, a békéscsabai evangélikus gimnázium tanára elmondta, tanárként és szülőként is úgy gondolja, szükséges legalább egy-másfél héttel előre készülni a tanévkezdésre. A vitaminok szedését pedig még hamarabb érdemes elkezdeni az esetükben, bízva abban, hogy a gyermek kevésbé lesz fogékony a betegségekre.

A tananyag átismétlésével kapcsolatban azt javasolja, az iskolások mindenképp tartsák meg előző évi tankönyveiket, jegyzeteiket. Ezeket az iskolakezdés előtti napokban érdemes átolvasni, hiszen a legtöbb tantárgynál az ismétléssel, majd felmérőkkel, dolgozatokkal telnek az első órák.

Ezt azért tartja fontosnak, mert a hosszú nyári szünet alatt sokat lehet felejteni, illetve ilyenkor lehetőség van gyakorolni azt is, ami a korábbi tanévben problémát okozott. Továbbá augusztus végén célszerű a diákoknak átgondolni, mi történt velük a nyáron, mert az osztályfőnöki órákon ez szokott lenni az első téma, illetve magyarórára kérhetnek a nyári élményekből fogalmazást is.