Jótékony mikulásfutást rendeztek

A főtérről indította el a 17. jótékonysági mikulásfutást a gyermek- és ifjúsági önkormányzat pénteken este.

Nevezni mikuláscsomagokkal lehetett, melyeket 4,3 kilométeres útjuk során a futók több helyszínre is eljuttattak. Olyan népszerű a program, hogy a civilek mellett munkahelyi, baráti közösségek, sportegyesületek is csatlakoznak minden évben. Idén Mezőkovácsházán is rendeztek mikulásfutást.