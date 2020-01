Jól pörgött a lakáspiac Békés megyében

Bár a tavalyi év a teljes lakás­piacot nézve a nyáron megcsappanó kereslet miatt nem volt rekordesztendő, azért számos csúcs született. Az előző év lakáspiacáról és a megyei legekről az ingatlan.com segítségével tájékozódtunk. Szűkebb hazánkban volt olyan ház, ami órák alatt elkelt, és tavaly hirdettek közel egymilliárdért, de pár százezer forintért is ingatlant Békésben.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a feladott hirdetések száma eltérően alakult a különböző településeken. A megyeszékhelyeken 10 százalékkal, a városokban 7 százalékkal, a községekben – részben a júliustól elérhető falusi csok miatt – 8,5 százalékkal nőtt. A fővárosban azonban ellentétes a trend, ha ott keres valaki ingatlant, jó tudni, hogy a kínálat több mint 8 százalékkal csökkent.

A kereslet és kínálat alakulása mellett az ingatlan.com hírportálunknak azt is elárulta, hogy mely lakások keltek el a leggyorsabban tavaly Békés megyében. Még február 21-én hirdettek meg eladásra egy, a békéscsabai Kazinczy-lakótelepen található, 57 négyzetméteres lakást, amelyért 9,8 millió forintot kért a tulajdonos.

A lélektani 10 millió forint alatti árnak köszönhetően az ingatlan gyorsan gazdára is talált, így február 22-én már le is került az oldalról. Tavasszal is volt egy gyors adásvétel: április 29-én adta fel egy ingatlanközvetítő egy békéscsabai Andrássy úti, jó állapotú, egyszobás, 31 négyzetméteres garzonlakás hirdetését. Ez mindössze néhány nap alatt, 6 millió forintért kelt el. Egy másik hirdetést október 16-án adtak fel. Ott egy 2019-ben felújított, 86 négyzetméteres, mezőberényi téglalakást hirdettek eladásra, amiért a tulajdonos 24,9 millió forintot kért, és 26 órával később – másnap – a tulajdonos már túl is adott rajta. Ezt a három ingatlant értékesítették a leggyorsabban Békésben tavaly az ingatlan.com oldalán.

A portál csokorba szedte a legdrágább és legolcsóbb ingatlanokat is a megyében. A legmagasabb ár egy, az orosházi kertvárosban található luxusingatlanhoz tartozik, mely háromezer négyzetméteres telekkel, több mint tíz szobával, illetve szállodákat is felülmúló wellnessrészleggel rendelkezik. Ezért 894 millió forintot szeretne kapni a tulajdonosa. A második helyen áll egy komplett gyulai panzió: a meghirdetett ingatlant a várfürdővel szemben, kiváló elhelyezkedéssel, 22 szobával hirdetik eladásra. A jelenleg is működő, a hirdető szerint lényegében száz százalékban kihasznált, telt házas szállóért a vevőnek 600 millió forintot kell letennie az asztalra. Utánuk egy gyulai, háromlakásos luxustársasház következik 213 millióért.

A december végén legolcsóbban meghirdetett három Békés megyei ház egyben az ország három legalacsonyabb árú ingatlanja is volt, vagyis a portálon szereplő hirdetések közül ezek voltak a legkisebb értékűek. Köztük is a legkevesebbet egy kétegyházi, már részben szétbontott házért kell adni: telekáron keresi a gazdáját 300 ezer forintért. Egy mezőgyáni, részben összedőlt, 49 négyzetméteres vályogház 440 ezer forintba kerül. Ugyanennyit szeretne kapni a tulajdonos egy 40 négyzetméteres, közművek nélküli, kevermesi házért.

Besegített a falusi csok is Balogh László szerint tavaly a nagyobb városokban a társasházi lakások voltak a legkelendőbbek. A legkeresettebbek a panellakások voltak, amelyek ára is dinamikusan emelkedett az elmúlt években, 2020-ban azonban már nem számítanak további jelentős áremelkedésre. Elmondta, 2019-ben népszerűek voltak az új építésű lakások is. Ez többek között az ötszázalékos lakásáfának és annak köszönhető, hogy 2019-ben valószínűleg évtizedes rekordot döntött a megépülő lakások száma – emelte ki. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megyénkben a tavalyi év első felében nem sokkal kevesebb mint negyven családi házat adtak át, míg ugyanezen időszak alatt a kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma együttesen közel száz volt. – A magas nagyvárosi lakásárak a környező kistelepülések ingatlanpiacának élénkülését okozták – jelentette ki Balogh László. Az pedig, hogy júliustól a falusi csokot (családi otthonteremtési kedvezmény) már a használt lakások esetében is igénybe lehet venni felújítási megkötésekkel, a kistelepülések lakásállományának minőségi javulását is eredményezi – tette hozzá.

Borítókép illusztráció: Shutterstock