Impozáns piaccsarnok épül Méhkeréken

Haladnak a munkálatok a piactéren, ahol egy 540 négyzetméteres, impozáns, oldalt nyitott, fedett csarnokot építenek – ismertette Tát Margit polgármester, hozzátéve, rövidesen véget érhet a beruházás, amire az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként nyert közel 60 millió forint támogatást.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Egy vizesblokkot is építenek, amiben helyet kap mozgáskorlátozott-, női és férfimosdó, illetve itt lesz egy iroda is. Emellett kerékpártárolókat szintén elhelyeznek a területen, valamint mobil asztalokat is vásárolnak.

Tát Margit jelezte, évekkel ezelőtt egy salakos terület jelentette a piacteret a gondozási központ szomszédságában. A piacteret átköltöztették az intézmény másik oldalára, a területet leaszfaltozták, és az Uborkafesztiválnak is ez ad otthont évek óta. Amint az önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy egy valóban 21. századi piacteret alakítson ki, rögtön pályázatot adott be. A terveket pedig úgy állították össze, hogy a jövőben a terület nemcsak piac-, hanem egy multifunkcionális rendezvénytér, közösségi tér, kedvelt találkozóhely is legyen.