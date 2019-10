Huszonöt éve repültek a halálba

Tíz halálos áldozatot követelő helikopter-katasztrófa történt napra pontosan 25 éve Orosháza határában. Az autókrossz-versenypályát avató esemény helyszínén, az Orosháza és Pusztaföldvár közötti út mellett a program egyik fő látványosságának ígérkezett a helikopterezés. 1994. október 22-én, szombaton délelőtt folyamatosan zúgott a gépmadár a város felett. Szikrázó napsütésben sokan kíváncsiak voltak a panorámára, a tájra és az autóversenyre madártávlatból is. Az egyik felszállás után nem sokkal a helikopter lezuhant, a földbe csapódott, majd kigyulladt. A pilóta, a hét orosházi és két gyulai utas szörnyethalt.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A már idegesítően zajos helikopter szinte megállás nélkül körözött a belváros felett is, köszönhetően annak, hogy sok érdeklődő várt a sorára, hogy repülhessen végre azon a szép, késő őszi napon. E sorok írója jól emlékszik: amilyen sokáig zajongott a helikopter a magasban, olyan hirtelen lett csend a városban. Vészjósló volt az a csend.

Akkoriban még nem volt közösségi média, nem kapták elő zsebeikből az emberek az okostelefonjaikat. Lassan szivárogtak a hírek: tragédia történt a város határában, az autókrossz-verseny helyszínének a közelében. Talán a rádió volt az első, ahol bemondták a szörnyű baleset hírét, amelynek a helyszínén ott voltak a mentők, a tűzoltók, a rendőrség munkatársai is, hiszen komoly biztonsági előírásoknak megfelelve bonyolították a szervezők az eseményt.

– A fiam, Szilárd megállt a mama házánál. Olyan zaklatott volt, hogy én már akkor azt ordítottam: „Na! Mondd már mi történt?!” Azt hajtogatta, lezuhant a helikopter. Rajta volt a férjem, Lajos és a fiam, Szabolcs. És velük tartott az a fiú, aki nálunk volt tanuló, a 14 éves Becsei Zsolti – emlékezett a borzalmak napjára, a Csizmadia és még kilenc család életét örökre megváltoztató, tragikus pillanatokra Csizmadiáné Sín Rózsika.

A temető fái alatt, a lágy szellők a sárguló falevelekkel keltek táncra a hét sír felett. Ottjártunkkor még cirógatta arcunkat a napsugár – éppen úgy, mint 25 éve azokét, akik utolsó útjukra indultak. Nem sejtették, hogy onnan nem lesz visszatérésük.

– A férjem és a fiúk is szerettek repülni. Én nem. Amikor elindultak otthonról, annyit mondtak, az autóversenyre mennek és szeretnének felülni a helikopterre. Éppen ilyen szép, enyhe, napos idő volt akkor, szombaton is. Mi Rákóczitelepen, miközben a mamával pucoltuk a csirkéket, hallottuk a magasban köröző gépmadarat. De ki gondolta, hogy ilyen borzalmas tragédia lesz a vége?! – emlékezett a Csizmadia család sírján kavargó falevelekkel viaskodó özvegy. Felnőtt egy generáció, ám ahogy az emlékek felszínre törnek, úgy követelnek utat maguknak az édesanya, a hitves arcán a könnycseppek is.

– Nem tudok megnyugodni. Ide járok huszonöt éve. Szabolcs sírjánál mindig azt mondom, itt nekem kellene lennem, cseréljünk, fiam – tört fel édesanyai lelkéből a fájdalmas zokogás, majd felitatva a könnyeit a szomszédos sírra pillantottunk. Emlékeztünk.

Becsei Zsoltira (1980-1994), aki nagyon szeretett a pékségben, Csizmadiáéknál dolgozni gyakorlaton, a fiúkkal együtt lenni. Szabolcs mellett alussza örök álmát. Tar Zolit (1967-1994) soha nem ismerhette meg gyermeke, akivel a tragédia idején várandós volt a felesége. A szerelmesek, Varga Adél (23 éves) és Balogh Zoltán (27 éves) talán soha nem mondták ki: örökkön örökké! Szerelmük azonban beteljesült, a síron túli világban. Kaczkóné Bere Erikát (1963-1994) nagyon várta vissza kislánya, de szerető, féltő anyai ölelését soha többé nem érezhette.

Csizmadia Szabolcsot (1966-1994) gyászolja azóta is párja, Edit, az akkor még csupán másfél éves, mára felnőtt fia, Richárd és lánya, Szabina, aki a tragédia után, decemberben született. Gyászol ikertestvére, Csaba és testvére, Szilárd is. És gyászolják szerettei Csizmadia Lajost (1939-1994), az édesapát, a férjet, a vállalkozót.

1994. október 22-én 14 óra 58 perckor csapódott a helikopter a Földvári út melletti szántóföldbe. Az orosházi áldozatok mellett volt két gyulai sportbarát, akik szintén felszálltak a túlzsúfolt gépre. Akkor az örökkévalóságba repült Kempf Zsolt és féltestvére, Robi is.