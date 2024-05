Kutyaszépségversenyen járt kedvencével az orosházi szépség. Kókusz kölyök kategóriában indult.

– Mi sokat sétálunk, sokat foglalkozok vele, viszem magammal ahova csak lehet, így össze vagyunk szokva és nagyon jól viselkedett. Elég makacs természetű, kedves, de határozott kutya. Hát minden kutya hasonlít a gazdájára szokták mondani.

A verseny során a zsűri figyelte az ápoltságot, a szocializációt, azt, hogy hogyan sétál, továbbá a cukiság is szempont volt.

– A bundáját most én készítettem elő, de jár kozmetikushoz is. Megfürdettem fehér és világos szőrű kutyáknak való kutyasamponnal és igyekeztem szépen beszárítani. Így szép hófehér lett, nagy bundával.

Kókusz egyébként egy törzskönyves kisspitz. Gazdája hozzátette, hogy a jövőhéten elkezdik a felkészülést, hiszen beneveznek egy kutyakiállításra is.

– Úgy tűnik szerencsét hozunk egymásnak, hiszen én is mindig kaptam közönségdíjat is a szépségversenyeken, most ő kapta a különdíjat az összes kutya közül. Hatalmas élmény volt számunkra. Örök emlék!