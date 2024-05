Szente Béla önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Kórház utcában két helyszínen épül ki kijelölt gyalogátkelőhely: egyrészt a Telep utcai, másrészt a Dedinszky utcai kereszteződésben. A Telep utcait az indokolta, hogy sok gyermek, diákcsoport közlekedik arra, azon az útvonalon közelítik meg a Tünde utcai atlétikai centrumot, valamint az Előre székházát is. A Dedinszky utcai pedig azért fontos, mert a Széchenyi ligetnél lévő parkolókból azon az útvonalon jutnak el többen a Dedinszky utcába, például a védőnői centrumba igyekvő kismamák. Hangsúlyozta, hogy nagy forgalmat bonyolít le a Kórház utca, a két létesülő zebra révén azt is lehet valamelyest lassítani.

Szente Béla önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Előre székháznál, a Kórház és a Telep utca sarkán is épül zebra. Fotó: Licska Balázs

Parkolókat kellene építeni a stadionnál

Szente Béla beszélt arról, hogy a Kórház és a Dedinszky utcák sarkán lévő zöldterületen – amely most is lényegében parkolóként szolgál – szükséges lenne egy 20-30 férőhelyes, rendezett parkolót kialakítani. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy a közelben lévő kórháznál, valamint a Békéscsabai Szakképzési Centrum előtt sincs elegendő férőhely, ami miatt többen most is itt teszik le az autót. Ráadásul a Munkácsy Negyedben nem oldották meg a buszparkoló kérdését, vannak olyan turistákat szállító buszok, amelyek itt állnak addig, amíg az érdeklődők a felfedezik a Munkácsy Negyed látványosságait. A fejlesztéssel erre is megoldást lehetne találni.

Nullára csökkentenék a balesetek számát

Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy három zebra létesül Jaminában, ebből kettő a körzetében, a Veres Péter és a Tavasz, illetve a Franklin és a Boglárka utcák kereszteződésében. Mindkét kijelölt gyalogátkelőhely az ő kezdeményezésére valósul meg: a terveket pár éve a képviselői kerete terhére készíttette el. Most az idei költségvetésben elkülönített, köz- és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre szánt forrásból épül meg a két zebra. Kiemelte ő is: nőtt az elmúlt években a forgalom, indokolt ilyen fejlesztésekkel elősegíteni a biztonságos közlekedést, azt, hogy akár nullára csökkenthessék a balesetek számát.

A zebra védi a járókelőket

Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a közelmúltban kiépült a zebra a CsabaPark Körte sori bejáratánál, illetve öt kijelölt gyalogátkelőhely létesül a jövőben a városi közgyűlés döntése nyomán:

a Kórház és a Telep utca,

a Veres Péter és a Tavasz utca,

a Franklin és a Boglárka utca sarkán,

valamint korábbi határozatoknak megfelelően

a Kórház és a Dedinszky utca,

a Franklin és a Pataky László utca kereszteződésében.

Ő is beszélt arról, hogy a megnőtt gépjárműforgalom miatt hatványozottabban kell védeni a járókelőket.

Térfigyelő kamerákat telepítenének

A békéscsabai grémium korábban döntött arról, hogy mire költi a köz- és közlekedésbiztonságot növelő fejlesztésekre szánt forrást. Az immár öt zebra kiépítése mellett trafiboxot telepítenek a Dobozi úton – az elkerülő és a Határ dűlő közötti szakaszon –, valamint kiviteli terveket készíttetnek, hogy bővíthessék a térfigyelő kamerahálózatot. Pásztázó eszközöket telepítenének