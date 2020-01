Gyönyörű süllőt fogott egy békési horgász

Nagy méretű, 7 kilogramm 15 dekás süllőt fogott a napokban a Kettős-Körös békési szakaszán Havai Zsolt.

A békési fiatalember elmondta, hogy azon a reggelen is a Szabados Gábor által vezetett köröstarcsai kikötőből indultak, használva az ott kialakított sólyapályát. Zsolt pergető horgász- és plasztikcsalit használt a december 27-ei napon is. A gyönyörű süllőt mintegy két perc fárasztás után, 10 óra 38 perckor emelte a csónakba a horgász. A süllő egyébként viszonylag sekély vízben akadt horogra. A halat a fényképezés és a mérés után vissza is engedte a folyóba.

Havai Zsolt igazi sporthorgász, az év 365 napjából legalább 200-at a vízen tölt, rengeteg versenyen vesz részt, de a halakat mindig visszaengedi a természetes közegükbe. Az elmúlt években számos nagy fogása volt. Fogott már például egy kapitális méretű, 45 kilós harcsát, illetve 7 kiló 30 dekás és ugyancsak 7 kiló 15 dekás süllőt is.

– Ezért járunk ki akár a nagy hidegben is a vizekre – tette hozzá a horgász.