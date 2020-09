Gasztronómiai estet tartottak Békéscsabán

Ünnepséget rendeztek a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából szombaton délután a Lencsési Közösségi Házban.

A rendezvényen többek közt az elmúlt két évtized fontosabb eseményeit idézték fel a jelenlévők. Mint kiderült, a békéscsabai egyesület nagyságrendileg száz főt számlál, és a város lengyel nemzetiségi önkormányzatával a lengyel-magyar barátság jegyében évente több rendezvényt is szervez. A szombati ünnepségen gasztronómiai estet is tartottak: a megjelentek a lengyelek nemzeti ételét a „bigost” is megkóstolhatták.