Félszáz hős adott vért, sokan segítettek Békésen

Mintegy ötvenen adtak vért kedden délután Békésen, a Barta udvarban megtartott eseményen. A legtöbben azért mentek, hogy a nehezedő helyzetben is segítsenek, támogassák a műtéteket.

Szabó József már több mint ötven alkalommal adott vért, tavaly ősszel érte el a félszázadikat.

– Amikor csak tudok, mindig igyekszem segíteni, az év valamennyi szakában nagyon szívesen jövök. Egyedül télen hagytam ki egy kis időt, de most tavasszal újra bekapcsolódok ebbe a tevékenységbe – mesélte hírportálunknak a békési férfi. Mint elmondta, a véradással műtétekhez járulhat hozzá, illetve a saját egészsége megőrzését is erősíti. – Úgy gondoltam, hogy a jelenlegi helyzetben még inkább fontos, hogy itt legyünk. Ezért is vettem részt a keddi programon. Semmiféle félsz nem volt bennem, a feltételek teljesen ideálisak voltak – tette hozzá.

Varga Imre a fiával közösen adott vért.

– A keddi véradás irányított is volt, egy kedves ismerősünk műtétjéhez is szükség volt a segítségre, éppen ezért kötelességünknek éreztük, hogy ott legyünk. Minden a legjobban sikerült, a vártnál többen jöttek el, ami külön öröm és jól eső érzés – mondta hírportálunknak a férfi.

Szabó Katalin ugyancsak sokszor vett már részt véradáson, kedden is ezt tette.

– Az első számú cél, hogy segítsek. Az embernek nem sok olyan lehetősége van, hogy ezt ilyen szinten megtegye – hangsúlyozta. – Ahogy véradó lehettem, mentem. Nem mellesleg a véradás egy vizsgálat is, hogy minden rendben van-e velem. Ilyen módon évente több alkalommal megtörténik az egészségügyi ellenőrzésem. A leglényegesebb azonban, hogy jó érzés segíteni. Ha a kevés a vér, mindig szívesen megyek.

A helyszínen megtudtuk, hogy a keddi véradáson alig három óra alatt közel ötvenen vettek részt. Az esemény egy része valóban irányított véradás volt, nyolcan segítették a már említett helyi lakos műtétjét ilyen módon, a többiek pedig azért jöttek, hogy általánosságban támogassák a műtéteket, embereket mentsenek. A szervezők a kétméteres távolságtól a fertőtlenítésig természetesen minden előírást betartottak. A véradók elmondták, hogy nagy biztonságban érezték magukat. Barta István Zoltán vállalkozó, a Magyar Vöröskereszt Békés megyei alelnöke, a Barta udvar tulajdonosa hangsúlyozta, bármikor biztosítja a helyszínt a véradásokhoz.

A Magyar Vöröskereszt a honlapján adott arról tájékoztatást, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt egyre több külső helyszíni véradóeseményt mondanak le, szerveznek át, ezért is értékes minden ilyen rendezvény. Akik szeretnék a véradásokat segíteni, azok a karitatív szervezet honlapján tájékozódhatnak. A napi véradási eseményekről az aktuális véradási helyszínkereső használatával informálódhatnak a segíteni akarók, amit folyamatosan frissítenek, a változásokat jelzik. Emellett az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján is közzéteszik a folyamatosan frissülő információkat.